Guirao baraja revisar la bajada del IVA al cine si no repercute en el precio de las entradas

Madrid Martes, 21 agosto 2018, 19:05

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha advertido hoy de que si no se repercute la bajada del IVA al cine aprobada por el Gobierno en el precio de las entradas, «a lo mejor» habría que plantearse «revisar» esta medida.

Así lo ha indicado el ministro de Cultura en declaraciones a la Ser, donde ha señalado que, según las cifras que maneja el Gobierno, sólo el 50% de las salas han aplicado esta rebaja del IVA del 21% al 10% que entró en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a principios del pasado mes de julio. Un porcentaje que no es suficiente, según el ministro, que ha explicado que las rebajas de las entradas aplicadas van desde los 50 a los 90 céntimos.

Guirao ha explicado que son los exhibidores y distribuidores los que tienen que ir repercutiendo esta medida a lo largo del año y ha señalado que si no se aplica «a lo mejor es una medida que hay que plantearse revisar»: «No pueden pasarse años reivindicando razonablemente el tema del IVA y cuando llega la medida despistarse para aplicarla».

Por su parte, la Federación de Exhibidores de Cine de España (FECE) indica que las entradas de cine han bajado en un mes una media de 40 céntimos al pasar de los 6,22 euros en junio a los 5,82 en julio. La Federación ha destacado el esfuerzo realizado por las salas de cine durante los últimos 5 años.

La FECE, que no ha querido valorar las declaraciones de Guirao, ha explicado a Efe que, según los datos recogidos por comScore, compañía líder de medición de audiencias en multiplataforma, de taquilla y espectadores de las salas de cine en España, entre los meses de junio (con un IVA del 21 %) y julio (con el IVA del 10 %) se refleja una «clara bajada» del precio medio de una entrada de cine.

Además, la federación ha remarcado «el esfuerzo realizado por las salas de cine durante los últimos 5 años para que los espectadores no se vieran afectados por la subida del IVA al 21%, de tal forma que en ese período el precio medio de la entrada bajó un 8,5%. Así, mientras que en 2011, con un IVA al cine del 8%, el precio medio de una entrada de cine era de 6,47 euros, en 2012, año que subió el gravamen al 21%, se elevó a los 6,52 por ciento para bajar al ejercicio siguiente a los 5,89 euros, a los 5,91 en 2016 y a los 5,92 en 2017.

Guirao ha señalado que en la próxima reunión que mantengan con el sector del cine, el Gobierno trasladará la necesidad de que se aplique esta rebaja del IVA «a todas las entradas» y no solo en el 50% de los cines. «Si rebajas un impuesto tienes que aplicarlo al producto final», ha insistido el ministro de Cultura, que ha agregado que en caso contrario, no se pueden quejar «de que la gente no va al cine».