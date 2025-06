Generación Tabakalera, el éxito de un ecosistema audiovisual

Su vocación era ser cineastas y sus aspiraciones han encontrado apoyo dentro del ecosistema de Tabakalera. A lo largo de una década, en el Centro ... Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia han recibido formación, respaldo en el desarrollo de sus proyectos y acompañamiento cuando han acudido a festivales por todo el mundo. Son la 'Generación Tabakalera' y una treintena de estos creadores audiovisuales se han reunido hoy en su 'casa' para hacerse una foto de familia y de alguna manera conmemorar una década de trabajo.

El encuentro ha tenido lugar en el Prisma y al mismo también han asistido los representantes de las instituciones que forman parte de ese ecosistema que tiene la imagen como enseña. Encabezados por Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera, han acudido José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia; Carlos Muguiro, director de Elías Querejeta Zine Eskola; Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca. Entre la treintena de cineastas se encontraban nombres como estibaliz Urresola, Mikel Gurrea, María Elorza, Maider Oleaga y Sara Fantova y Sara Fantova.

Necesidades del sector

Si hay algo en lo que han coincidido todos los reunidos es que esta 'Generación Tabakalera' se ha consolidado en Euskadi como un claro ejemplo de un sistema de apoyo único para el cine contemporáneo «que ha sido cuidadosamente construido a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades del sector, y ha permitido general un entorno fértil y sostenido, donde los cineastas no comparten no solo espacio y tiempo de trabajo, sino también procesos y experiencias, cultivando una comunidad creativa y colaborativa que se enriquece mutuamente». Otro valor de este ecosistema es la apuesta «por un proceso que refleja una manera particular de hacer cine con tiempo, en comunidad y con vocación internacional».

La directora de Tabakalera ha resaltado la importancia de que ·exista esan espacios con recursos para asesoramiento y acompañamiento. En Tabakalera pueden formarse, desarrollar sus proyectos con monitores internacionales, compartir inquietudes, investigar en la Filmoteca, presentar sus trabajos, realizar la postproducción en los laboraciones y finalmente proyectarlos en la pantalla compartida, además del privilegio de contar con el Festival de Cine«.

Desde la fase embrionaria

El circuito de apoyo a la creación audiovisual de Tabakalera está articulado para acompañar a cada cineasta desde la fase embrionaria de su proyecto hasta su presentación final en festivales, permitiendo que cada persona encuentre su propio recorrido dentro del ecosistema. Muchas de las trayectorias que hoy conforman la 'Generación Tabakalera' comparten un camino común: formándose en la escuela EQZE; desarrollando su proyecto en programas como Noka o Ikusmira Berriak con acompañamiento profesional; trabajando la postproducción en el Laboratorio de Cine y Audiovisual de Tabakalera; presentando la película en los principales festivales internacionales como San Sebastián, Cannes, Venecia o Berlinale. «Este proceso refleja una manera particular de hacer cine: una apuesta por hacer cine con tiempo, en comunidad y con vocación internacional.

En este circuito, la escuela de cine Elías Querejeta Zine Eskola ha formado desde 2018 a muchos de las cineastas de esta generación. Desde un enfoque autoral, crítico y práctico, la escuela ha generado conexiones entre cineastas de distintas geografías y disciplinas. Cineastas como Marina Palacio, Mikele Landa o Saioa Miguel han emergido de este espacio que entiende el cine como un proceso colectivo de pensamiento y creación.

Desde 2014, el programa de residencias y desarrollo de proyectos Ikusmira Berriak ha apoyado el desarrollo de 56 proyectos cinematográficos. De estos, 24 han sido estrenados en festivales internacionales, 17 han recibido premios, y el resto sigue en desarrollo. Entre los cineastas que han pasado por este programa se encuentran talentos vascos reconocidos como Jaione Camborda (Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, 2023), María Elorza (Premio TCM de la Juventud, 2022) o Mikel Gurrea (Premio Irizar al Cine Vasco, 2022).

Desde 2019, el programa Noka ha ofrecido acompañamiento a 21 realizadoras emergentes. Figuras como Estibaliz Urresola, cuya película, '20.000 especies de abejas', ha cosechado premios internacionales y reconocimientos en los Premios Goya y en la Berlinale, o Sara Fantova, que recibió la Mención Especial del Jurado en el Festival de Málaga por 'Jone batzuetan' (2025), son testimonio de su éxito.

Fondos patrimoniales

La Filmoteca Vasca, por su parte, ha fortalecido su papel como institución activa dentro de este ecosistema, ya que facilita el acceso a los fondos patrimoniales y establece vínculos entre el cine contemporáneo y la memoria audiovisual. Ha jugado un papel esencial como mediadora entre la creación contemporánea y el patrimonio audiovisual.

En el encuentro también se ha destacado la relevancia que tuvieron los pioneros, en referencia a los agentes y espacios que abrieron camino antes de este momento de consolidación, como Larrotxene, Sorobe, la Unidad de Cine de Donostia Kultura y Kimuak.