2024ko deialdian 'Agur Artzai' lanak jaso zuen lehen saria.

GazteDoku deialdiaren hirugarren edizioa, martxan

35 urte azpiko zinemagileei bideratuta, gehienez 30 minutuko ikus-entzunezkoak aurkez daitezke irailaren 15a arte

I. M.

Larunbata, 23 abuztua 2025, 11:17

Dokumentalen sorkuntza sustatzeko helburua duen GazteDoku deialdiaren hirugarren edizioa martxan jarri du SGAE Fundazioak, EAEn duen ordezkaritzaren bitartez, eta lanak aurkezteko epea irailaren 15ean amaituko da. Deialdira «erabateko gai librea duten dokumentalak» aurkez daitezke, eta horiek 30 minutura artekoak izan beharko dira, gaztelaniaz edota euskaraz errodatutakoak. Hala ez bada, bi hizkuntzotako batean azpitituluak txertatzea ezinbestekoa da.

EAEko zinemagileei bideratua -oinarrietan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa aipatzen dira espresuki-, 35 urte baino gutxiago izan beharko dituzte lanen zuzendariek, baita SGAEko bazkide izan edo bazkide izateko prozesuan egon.

Bi lan aitortuko dituzte GazteDoku 2025 deialdian. Dokumental onenaren zuzendariak 2.500 euro jasoko ditu opari; euskarazko dokumental onenak, aldiz, 1.500 euro jasoko ditu. Horiez gain, epaimahaiak aipamen berezia egiteko aukera izango du, 1.000 euroko sariarekin.

2024ko deialdian Iratxe Fresneda, David Caiña eta Mikel Rueda ikus-entzunezko sortzaileek osatu zuten epaimahaia. Aurkeztutako lanetatik Julen Zubieteren ' Agur Artzai' nabarmendu zuten «koherentzia narratiboa eta istorioak transmititzeko sentsibilitateagatik» eta 2.500 euro eskuratu zituen. «Gazte bat Gorbeiako azken artzainarengana hurbiltzen da, laster ahaztuko diren istorioak kontatzeko eta entzuteko. Mundu osoko jaialdietan aukeratu dute (Espainia, Italia, Estonia, Polonia, Holanda, Belgika, Frantzia, Kuba, Kolonbia, Argentina edo Txile), eta dozena bat sari jaso ditu», dio sinopsiak.

Horretaz gain Kote Camachoren 'Puzzleak' filmak euskarazko proposamen onenaren bigarren saria eta 1.500 euro lortu zituen eta Itxaso Díazen 'Cautivas' dokumentalak aipamen berezia eta 1.000 euro.

