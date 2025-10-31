«'Gaua' es una visión épica del mundo nocturno» La película de Paul Urkijo inaugura esta tarde la 36 edición de la Semana Fantástica y de Terror

Erika Olaizola, Xabi 'Jabato' López, Iñake Irastorza y Paul Urkijo, en la presentación de la película que esta tarde inaugura la Semana de Cine Fantástico y de Terror.

Teresa Flaño Viernes, 31 de octubre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Los seres de la noche que pueblan la mitología rural vasca protagonizan la última película de Paul Urkijo. 'Gaua', una producción de Irusoin, inaugura esta tarde la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. «Se trata de una oda a la libertad a través de la oscuridad. Es una visión épica del mundo nocturno», explica el director alavés que en su tercer largometraje ha recogido las leyendas, versos y dichos que recopiló Jose Migel Barandiaran y que reflejan «una sociedad donde los inquisidores crearon muchas mentiras para reprimir a distintos colectivos, principalmente el de las mujeres«.

'Gaua' se sitúa en las montañas vascas del siglo XVII. En plena caza brujas, Kattalin (Yune Nogueiras) huye de su marido Pello (Xabi 'Jabato' Lopez), abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres -interpretadas por Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza- que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo.

Esas tres mujeres pueden ser o no 'sorginak', pero al igual que los denominos «se convierten en símbolos de libertad: la de aquellos marginados o inadaptados que eligen un camino distinto al impuesto por la sociedad. El terror y la mala fama que durante siglos persiguieron a las brujas se transforma en 'Gaua' en un símbolo de empoderamiento, no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que viven fuera de la norma y buscan su propio camino y su propia voz».

A medida que avanza la película, la historia va ganando en épica para concluir en un multitudinario akelarre rodado en un complejo plano secuencia. Para la mayoría de las escenas se eligieron localizaciones naturales, pero para este momento culmen se recreó el bosque en un estudio al que se llevaron 170 árboles.

Personajes mitológicos como Gaueko, Inguma y Akerbeltz aparecen en esta película que, recalca Urkijo que también es el responsable del guion, «es una ficción, es mi visión. Hay una parte fantástica y otra histórica, que he respetado, pero que también he hecho mía».

Los efectos especiales juegan un papel fundamental en la creación de esos seres nocturnos. El director se muestra muy satisfecho del resultado final. «De algunos de estos personajes, como es el caso de Inguma, apenas hay ilustraciones», por eso han tenido que recrearlos con mucha imaginación y utilizando referentes visuales como los grabados de Goya.