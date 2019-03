Garbiñe Ortega: «Nunca programaría películas que fueran en contra de mis principios» Garbiñe Ortega, ayer en las instalaciones de la Escuela de Cine de Tabakalera. / ARIZMENDI Directora del Festival Punto de Vista La programadora del certamen navarro participa en un curso sobre comisariado y públicos en la Escuela de Cine Elías Querejeta ALBERTO MOYANO Viernes, 1 marzo 2019, 07:06

A semana y media de que arranque el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista que dirige desde el pasado año, Garbiñe Ortega (Vitoria, 1981) imparte esta semana en las Escuela de Cine Elías Querejeta una clase sobre 'Comisariado, mediación y públicos'. Ortega considera que el visionado de una película incluye todas las circunstancias que rodean la proyección y en el caso de los títulos más controvertidos, requiere de un contexto que sirva al público para entender el contenido en toda su complejidad. En cualquier caso, reconoce que nunca programaría «películas que vayan en contra de mis principios, aunque sean grandes filmes o consideradas así en su momento».

- En principio, ¿todos los criterios son válidos a la hora de programar?

- Dependiendo de dónde estés trabajando, tienes que crear tus propios criterios válidos para programar dentro de ese espacio y esas audiencias a las que quieres atraer. Hay algunas reglas de oro...

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo, en torno a las duraciones. Para mí una de las reglas de oro es que un programa de cortometrajes no puede exceder los setenta minutos porque la atención del espectador no es la misma que con un largometraje, que puede durar lo que sea. Tus criterios a la hora de trabajar como programadora tienen mucho que ver con el contexto.

- Parece ser que el público ha perdido capacidad de atención.

- Vivimos una época de exceso de estímulos, de aceleración y zapping, no tenemos paciencia, ni damos tiempo a las cosas para que sucedan. Todo eso hace que sí, que según qué experiencias cinematográficas se generen otras ansiedades. De hecho, algunas tendencias de cierto cine de vanguardia tienen que ver con la idea de la duración, donde todo se dilata al máximo como un gesto de resistencia que diría el filósofo Franco Berardi 'Bifo': lo único que nos queda es aburrirnos, como resistencia máxima ante lo que estamos viviendo porque parece que no podemos perder tiempo.

- Un fenómeno asociado a la emisión inmediata de opiniones en redes sociales sobre películas que acabamos de ver o incluso estamos viendo.

- Por supuesto, hay gente que puede estar tuiteando durante la proyección. Yo creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con la idea de la atención. A los alumnos (de la Escuela de Cine Elías Querejeta) le he pedido que afinemos esa atención a todos los detalles que forman parte de la experiencia cinematográfica, ya que nuestro trabajo como comisarios no tiene que ver sólo con una elección de películas, sino también con cómo generas esa experiencia. Hay una lista de detalles a los que tienen que prestar atención: desde qué sucede cuando entras en la sala, hasta quién está presentando, cómo lo hace, qué atmósfera hay, cómo reacciona el público...

- ¿Ha perdido curiosidad el público respecto a otras épocas?

- Más que perder curiosidad, creo que hemos ganado prejuicios y es un trabajo muy difícil cuando tienes una programación tan selecta y tan poco 'mainstream' como la de Punto de Vista. Es muy difícil eliminar esos prejuicios que puede tener incluso gente de la propia cultura, por eso estamos generando esos espacios de encuentro con otras disciplinas porque, al final, estamos hablando de lo mismo. Todas son personas trabajando desde lo real en diferente ámbitos. Es curioso cómo incluso a nosotros, que somos usuarios, consumidores y productores de cultura, nos cuesta desplazarnos a otras disciplinas y ser públicos de cualquier otro lenguaje.

- En el caso del Festival Punto de Vista, ¿qué prejuicios le lastran?

- Los básicos de cualquier festival. No tienen tanto que ver con el proyecto en sí como con las ideas que generan ciertos conceptos que deberíamos redefinir, como el de cine experimental, cine documental... Todo el mundo tiene una idea de lo que puede ser. Por eso es maravilloso trabajar con niños que no tienen esas categorías fijas. Cuando ven algo no lo categorizan como nosotros pensando: «Ah, esto es cine experimental», sino que ven luces, sonido, les estimula o les aburre, pero no entran a hacer ese juicio, ni reaccionan rechazando algo. Ése es el mayor reto en un proyecto de estas características en el que tratamos de atraer propuestas con lenguajes innovadores.

- Unos lenguajes innovadores a veces ajenos a lo que denominamos 'el pueblo', por más progresistas que se proclamen los creadores.

- Claro, crear un contexto adecuado para que una obra se entienda forma parte de mi trabajo, no desde el intelecto, sino para que el espectador se sienta parte de esa experiencia. Por eso, para mí es muy diferente cómo se trabaja con los públicos en Europa de cómo se hace en Latinoamérica. Allí no existen esas categorías clasistas del público como intelectual. O incluso en Estados Unidos: cuando vivía en Los Ángeles había una cita semanal los domingos a la tarde en la que se juntaba la comunidad de cine experimental y todos comíamos palomitas mientras veíamos la última película de James Benning. Sin embargo, en Europa hay que construir todo como si fuera 'intelectual'. Y yo esto absolutamente en contra de esa idea. Es muy importante que todo el mundo se sienta incluido y será mi labor como comisaria generar ese contexto adecuado para que llegue y todo el mundo tenga acceso.

- ¿Qué criterios aplica a la hora de seleccionar?

- Dependiendo de dónde esté, de si es una sección paralela... Pienso siempre en los públicos a los que puede ir dirigidos.

- Preguntado de otra forma: ¿qué no programaría nunca?

- Películas que vayan en contra de mis principios, aunque sean grandes filmes o consideradas así en su momento.

-¿No programaría a Leni Riefenstahl?

- Bueno... en ese caso, pienso que tiene un valor histórico que hay que recuperar y también tiene un valor estético. Cuando trabajé en un festival en México me opuse a programar una película sobre personas en situación muy vulnerable de Tijuana porque me parecía exhibicionismo, aunque visualmente fuera rompedora. Me provocaba muchísimo rechazo. En aquel contexto no me parecía responsable programar aquella película porque era una festival muy para el pueblo. Y no era porque no lo fueran a entender, sino porque ciertos mensajes no me parecían adecuados. Igual en Pamplona sí la hubiera puesto.

- ¿Coincide con Carlos Muguiro en que el programador es también un cineasta?

- Creo que sí porque estamos construyendo a través de nuestras programaciones pequeños relatos. Pienso que programar es una forma de hacer cine.