Fugaz Sarien sarearekin bat egin du CIMASUBek
Donostiako Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloan aurkeztutako obrek zabalkunde handiagoa izango dute
DV
Ostirala, 15 abuztua 2025, 11:59
CIMASUB – Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloak azaroaren 13an, 14an eta 15ean ospatuko du 49. edizioa. Ohi bezala, Donostiako Antzoki Zaharrean egingo dituzte itsaspeko eta ozeanoko ekosistema zaintzeko aldarriz programatutako filmen proiekzioak, eta berrikuntza gisa, 25.000 eurotik gorako sariak banatuko dituzte. Besteak beste, Lembeh Resort babesle berriak zilarrezko baranda banatuko du aurrenekoz, bigarren dokumental onenari emandakoa.
Itsaspeko dokumentalak aurkezteko izen-emate deialdia zabalik da irailaren 15era arte, baina bitartean, festibaleko arduradunak berau hazten jarraitzeko lanean dihardute. Iragarri dutenez, Fugaz Sarien Jaialdi Lagun bilakatuko da; CortoEspaña elkartearen eskutik jaio zen sariketa 2017an, eta ordutik, lurraldeko film labur onenak saritzen dituzte. 19 kategoria dauka, eta ondorioz, sail edota lan-arlo nagusiak ez ezik, baztertuak izan ohi direnak ere aitortzen dituzte.
Aurrerantzean, CIMASUBen aurkeztutako obrek zabalkunde handiagoa izango dute, eta kideek beraiek, gainera, film labur espainiar onenak saritzeko erabakian parte hartzeko aukera izango dute. Hala, adierazi dutenez, adostu berri duten lankidetzak indartu egingo jaialdiko kideek urtero hartzen duten konpromisoa: «Zinema itsasoa babesteko erabiltzen duten errealizadoreei ahotsa ematea, haien edertasuna kontatzea eta mehatxatzen duten arriskuez ohartaraztea. Eta orain, gainera, talentua, berrikuntza eta istorioak kontatzeko grina saritzen dituen ekosistema nazional baten barruan egiten dugu».
