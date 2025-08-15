Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Fugaz Sarien sarearekin bat egin du CIMASUBek

Donostiako Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloan aurkeztutako obrek zabalkunde handiagoa izango dute

DV

Ostirala, 15 abuztua 2025, 11:59

CIMASUB – Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloak azaroaren 13an, 14an eta 15ean ospatuko du 49. edizioa. Ohi bezala, Donostiako Antzoki Zaharrean egingo dituzte itsaspeko eta ozeanoko ekosistema zaintzeko aldarriz programatutako filmen proiekzioak, eta berrikuntza gisa, 25.000 eurotik gorako sariak banatuko dituzte. Besteak beste, Lembeh Resort babesle berriak zilarrezko baranda banatuko du aurrenekoz, bigarren dokumental onenari emandakoa.

Itsaspeko dokumentalak aurkezteko izen-emate deialdia zabalik da irailaren 15era arte, baina bitartean, festibaleko arduradunak berau hazten jarraitzeko lanean dihardute. Iragarri dutenez, Fugaz Sarien Jaialdi Lagun bilakatuko da; CortoEspaña elkartearen eskutik jaio zen sariketa 2017an, eta ordutik, lurraldeko film labur onenak saritzen dituzte. 19 kategoria dauka, eta ondorioz, sail edota lan-arlo nagusiak ez ezik, baztertuak izan ohi direnak ere aitortzen dituzte.

Aurrerantzean, CIMASUBen aurkeztutako obrek zabalkunde handiagoa izango dute, eta kideek beraiek, gainera, film labur espainiar onenak saritzeko erabakian parte hartzeko aukera izango dute. Hala, adierazi dutenez, adostu berri duten lankidetzak indartu egingo jaialdiko kideek urtero hartzen duten konpromisoa: «Zinema itsasoa babesteko erabiltzen duten errealizadoreei ahotsa ematea, haien edertasuna kontatzea eta mehatxatzen duten arriskuez ohartaraztea. Eta orain, gainera, talentua, berrikuntza eta istorioak kontatzeko grina saritzen dituen ekosistema nazional baten barruan egiten dugu».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  3. 3 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  4. 4 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  5. 5

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  6. 6 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  9. 9 Sheraldo Becker presenta a su hijo donostiarra: «Ongi etorri, Sain»
  10. 10 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fugaz Sarien sarearekin bat egin du CIMASUBek

Fugaz Sarien sarearekin bat egin du CIMASUBek