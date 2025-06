La Filmoteca Vasca restaura cuatro mediometrajes en euskera rodados en los años 80

La Filmoteca Vasca está trabajando en la restauración de cuatro mediometrajes en euskera que forman parte del patrimonio cinematográfico vasco. Las películas son 'Hamaseigarrenean aidanez' ( ... 1985), de Anjel Lertxundi; 'Ehun metro' (1985), de Alfonso Ungría; 'Zegatik panpox' (1985), de Xabier Elorriaga; y 'Oraingoz izen gabe' (1986), de José Luis Bakedano. Los veteranos directores viajarán la primera semana de julio a los laboratorios L'immagine Ritrovata de Bolonia, donde se están realizando los trabajos de recuperación de las cintas, para supervisar el sonido y el color. Las películas se proyectarán en la próxima edición del Zinemaldia dentro de la sección Klasikoak, como ya se hizo hace un año con 'Tasio'.

La restauración de los filmes tienen un presupuesto de 80.000 euros financiados por el Gobierno Vasco, institución que ya pagó íntegramente tres de esos títulos cuando se rodaron para promocionar el cine en euskera. «De esta forma damos futuro al pasado y continuidad a una apuesta para apoyar nuestro idioma y nuestra cultura», señala la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea. Representantes de las instituciones que participan en el proyecto y los cuatro directores han presentado esta mañana en Tabakalera.

El escritor Anjel Lertxundi, que antes del rodaje de 'Hamaseigarrenean aidanez', ya había colaborado en el proyecto 'La fuga de Segovia' (1981), de Imanol Uribe, considera que «en aquella época se dieron grandes pasos en la literatura, la música y el teatro en euskera y en un momento dado también conseguimos traer el cine a los ojos del euskera'.

«Muy emocionado»

Xabier Elorriaga reconoce que «estoy viviendo muy emocionado» la recuperación de 'Zergatik panpox' porque «me reencuentro con esta película basada en una novela de Arantxa Urretabizkaia, de la que hace cuarenta años que no sé nada». La restauración de 'Ehun metro' supone para Alfonso Ungría «un elemento de retorno, es un nuevo reencuentro con mis raíces y una oportunidad para que nuevas generaciones vean películas que no se podían haber hecho en otra época». El durangarra José Julián Bakedano tiene «un sentimiento de melancolía. Me da pena no haber hecho después más ficción, aunque sí muchos documentales».

Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca, habla de la «necesidad de reconocer a los cineastas pioneros en el ámbito del euskera. Pocas cosas se habían hecho hasta entonces. Estas películas hubieran sido imposibles bajo la dictadura y sin el autogobierno».

Desde el Zinemaldia, su responsable José Luis Rebordinos asegura que la situación actual del cine en euskera «es bien distinta a la de hace cuarenta años y hoy las pleículas en nuestro idioma son cada vez más habituales y numerosas en festivales, como el de San Sebastián, donde compiten con producciones de todo el mundo. Por eso, queremos honrar la labor de aquella iniciativa pionera y programas estos cuatro títulos».

La restauración de las cuatro cintas han partido de los negativos originales en 35 mm conservados en las filmotecas española y vasca. El material fotoquímico se limpiará y se preparará mecánicamente para su digitalización. En una segunda fase se elinarán las imperfecciones derivadas del paso del tiempo, siempre con el objetivo de conservar la autenticidad del archivo original. Después se corregirá el color y el sonido. Los trabajos finalizarán en agosto y han contado con la supervisión del personal técnico de la Filmoteca y el auspicio del Gobierno Vasco.