La cineasta palestina Annemarie Jacir recibirá el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos XVII Festival de Cine y Derechos Humanos 34 largometrajes de una treintena de nacionalidades participarán en esta 17º edición que se desarrollará del 5 al 12 de abril Jueves, 28 marzo 2019, 13:45

Con 'La sal de este mar', la cineasta Annemarie Jacir se convirtió en 2008 en la primera mujer palestina en dirigir un cortometraje. Sus historias ya presagiaba algunas de la inquietudes de Jacir y su compromiso por «enseñar y preparar a jóvenes talentos locales y fomentar el cine árabe independiente». Después de una reconocida trayectoria con más de una treintena de premios internacionales, recibirá el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián en esta 17º edición que se desarrollará del 5 al 12 de abril.

Nacida en Belén en 1975, Annemarie Jacir ha dirigido películas como 'When I saw you/Lamma Shoftak', ambientada en los días posteriores a la Guerra de los Seis Días que obtuvo el premio a la mejor película asiática en el Festival de Berlín o 'Invitación de boda', que ha ganado 36 premios en festivales internacionales y en la que cuenta la historia de un padre y su hijo que vuelven a Nazaret para una boda, después de muchos años viviendo en Roma. Asimismo fue una de las fundadoras del proyecto Dreams of a Nation en 2003 y organizó el festival de cine itinerante más grande de Palestina.

La sección oficial del festival estará compuesta en su decimoséptima edición por 19 largometrajes procedentes de todas las partes del mundo y que abordan temáticas muy variadas, entre las que destaca el reto se le presenta a Europa con cuestiones como los refugiados. «Es algo que está ocurriendo en nuestras fronteras y el reto del cine es romper con estos muros tanto físicos como mentales de aislamiento de cada país», según ha señalado el responsable de la programación cinematográfica del festival, Josemi Beltrán, durante la presentación. El largometraje vasco 'Paseko Txoriak/Aves de paso', dirigido por Juanmi Gutiérrez retratará esta realidad donde muestra redes de acogida ciudadana vasca a migrantes africanos, así como la película 'The Tower', la historia de una niña palestina que vive en el campo de refugiados donde nació.

La voz de la mujer tendrá especial protagonismo, con cinco documentales que recogerán las reivindicaciones de las camareras de piso ('Hotel Explotación: Las Kellys'), la historia del proyecto Madejas contra la violencia sexita ('Hilos de sororidad'), el derecho a la autodeterminación sexual de las mujeres ('#Placer femenino'), los procesos de empoderamiento de mujeres en India ('Behind India') y política y feminismo ('The Feminist- A swedish inspiration').

Las entradas ya están a la venta a un precio de 4,50 euros o 22 euros para asistir a todas las sesiones del Teatro Victoria eugenia. Podrán adquirirse online y en la taquilla del teatro.

Un año más se organizarán diversas exposiciones en el marco del Festival: 'Mujeres del Cong'o, de Isabel Muñoz (CC Okendo), 'El éxodo rohingya' (CC Aiete), 'XV edición infantil y juvenil de arte y derechos humanos' (Teatro Victoria Eugenia), 'El último hombre sobre la Tierra' (FNAC) y 'UN: People on the Move' (Alderdi Eder). Asimismo se celebrará un concierto por el Sahara Occidental 'Cantando a través del muro', el próximo 12 de abril a las 20.00 horas en el Teatro Principal.