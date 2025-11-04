Exposición de manga e ilustración en la Biblioteca Central

La Biblioteca Central de Donostia acoge hasta el próximo 22 de noviembre la 21ª edición de Euskadi Fantastikoa, que en esta ocasión consiste en una ... exposición de la irundarra María Jiménez y de la murciana residente en Errenteria Letucse. 'Manga e ilustración' reúne más de medio centenar de dibujos de estas dos jóvenes autoras que se podrán ver en diciembre en Irun.

Letucse, que ya el año pasado colaboró con la muestra de la Semana de Terror 'Dragoi Bola-tik infinitura. Akira Toriyamari omenaldia', aporta en esta ocasión una muestra más variada de registros, aunque casi siempre dentro del manga, género en el que ha publicado los webcomics 'Lady Letus' y 'Assassins Panties'. Su universo se inspira en «el día a día del mundo estudiantil».

En el caso de Jiménez, su 'Entre enfermeras' comenzó como un proyecto íntimo y personal, vinculado a su trabajo en el hospital y sin vocación de que trascendiera al público, según explicó la creadora irundarra. «Veía en el trabajo situaciones que nos pasaban a todas, comencé a dibujarlas en cuadernos y a enseñárselas a los compañeros, hasta que me animaron a subirlas a las redes». Fue en Instragram donde experimentó un creciente interés que se tradujo en su publicación en formato álbum premiado en Barcelona.

Reconoce que apenas ha tenido reacciones negativas –«sólo por utilizar el femenino genérico y no muchas»– y que «retrato algunas situaciones que son muy de nicho que el público no entiende», pero son una minoría. «Todo lo que cuento es real» y aunque admite que «existe el riesgo de que crean que te estás mofando, no es así. Son situaciones duras y sacas los aspectos más bonitos».