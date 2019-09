Un expansivo ciclo de Fassbinder vertebra la programación de cine de Tabakalera abakalera, Filmoteca vasca, escuela de Cine y Zinemaldia presentan Programa de Cine de Tabakalera. / Luis Michelena Un nuevo bono permitirá el acceso a las diferentes propuestas de la pantalla compartida RICARDO ALDARONDO Martes, 17 septiembre 2019, 13:21

Un ciclo con la obra casi completa del prolífico e influyente director alemán Rainer Werner Fassbinder, que se extenderá por las programaciones de las diferentes instituciones que confluyen en el cine de Tabakalera, evidencia la idea de la pantalla compartida que ha presentado hoy su plan para la proxima temporada que comienza el 2 de octubre.

El cine que alberga unas 170 proyecciones al año «para todo tipo de públicos», con las aportaciones de las programaciones creadas por Filmoteca Vasca, Donostia Kultura y la propia Tabakalera, más las actividades relacionadas con el Zinemaldia y la Escuela de Cine Elías Querejeta, ofrecerá a partir de octubre el nuevo ciclo Nosferatu dedicado a la obra de Fassbinder, con 35 largometrajes, dos cortometrajes y dos series de televisión que se proyectarán en su integridad.

Además de filmes tan destacados del cine de los años 70 como 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', 'La ley del más fuerte', 'Querelle', o la serie en quince capítulos 'Berlin Alexanderplatz',

el ciclo se expande a través de un Foco que aporta otras 17 películas que influyeron a Fassbinder, como 'El ángel azul' con Marlene Dietrich, o que reflejan el legado del mundo expresivo del director alemán, como el cine de Almodóvar o el de François Ozon. «Una oportunidad única para conocer en profundidad a un director incómodo, profundo y con una obra todavía rabiosamente contemporánea», manifiestan los organizadores.

Por otra parte Filmoteca Vasca tendrá como objetivo dar a conocer en la pantalla de Tabakalera la obra de la cineasta francesa nacida en Biarritz Yannick Bellon, «feminista convencida y que muestra una honda preocupación por las cuestiones sociales». Otro Foco aportado por Tabakalera estará dedicado a «una de las directoras europeas con mayor reconocimiento en los festivales internacionales», Angela Schanelec, que recientemente ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín a la mejor dirección por su película 'I Was at Home, But...'. «Los tres Focos muestran un tipo de cine directo y poco convencional que creemos que sorprenderá al espectador», ha manifestado Joxean Fernández, director de Filmoteca Vasca.

Este año se presenta además un bono único que «ofrecerá por primera vez la posibilidad de acceder a la programación completa del cine que se proyectará en Tabakalera a lo largo del curso 2019-2020». El bono tendrá un coste de 70 euros y será válido para 30 películas de toda la programación, e incluirá una publicación de regalo. Estará a disposición del público a partir del 30 de septiembre en el Punto de Información de Tabakalera, así como en la taquilla de Tabakalera. El nuevo bono estará asociado a la tarjeta Tabakalera, que es gratuita y se puede conseguir en la biblioteca de creación Ubik. El número de bonos que saldrá a la venta será de 100. Los socios de Donostia Kultura contarán con un 10% de descuento en la compra de bonos y entradas, al igual que las personas en paro, los menores de 30 años, pensionistas y mayores de 65 años.