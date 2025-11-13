Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paul Urkijo, pelikularen kartelarekin, Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astean Iván Montero

«Euskal mitologiako beldurrezko ipuinei omenaldia egin diegu»

Paul Urkijoren 'Gaua' filma ostiral honetan estreinatuko da zinema-aretoetan

Jan Echevarría

Osteguna, 13 azaroa 2025, 13:36

Comenta

Sorginak, inbokazioak, maitasun istorio polit bat, haragiaren bekatuak, salaketa faltsuak, XVII. mendera egokitutako euskara, esaera herrikoiak, traizioak, akelarreak, efektu berezi onak, jantziekin egindako lan bikaina... Osagai guzti hauek bete-betean sartzen dute ikuslea Paul Urkijoren 'Gaua' film berrian, ordu eta erdiz euskal mitologiako unibertso ilunean murgilduko gaituena.

Arabar zinemagilearen pelikula honek, euskara hutsean eta gaztelaniazko azpitituluekin, amaiera apoteosikoa du, sekuentzia planoan grabatutako azken zatiarekin. Interesatuek zinema aretoetan ikusi ahalko dute datorren ostiraletik, azaroaren 14tik, ofizialki estreinatuko denean. Pelikulak Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea inauguratu zuen.

baina aurrestreinaldia bi egun lehenago izango da Golem Alhóndigan, PreFANT zikloaren testuinguruan. Ekimen honek 2026ko maiatzaren 8tik 16ra ospatuko den Bilboko Zinemaldi Fantastikoaren 32. edizioaren programazioaren zertzeladak eskaintzen ditu.

'Gaua' film luzea sorgin ehizaren garaian girotuta dago eta bere kokapenen % 95 benetakoak dira, hala nola, basoak, baserriak... Kattalinen (Yune Nogueiras) istorioa kontatzen du, Pello bere senarrarengandik (Xabi Lopez) ihes egiten duena. Basoaren belztasunean galduta, presentzia bat atzetik duela sentitzen du, eta Beltra, Graxiana eta Reme emakume harrigarriak -Ane Gabarainek, Elena Iruretak eta Iñake Irastorzak antzeztuak- topatuko ditu. Ibaiaren ondoan arropa garbitzen duten bitartean, beldurrezko ipuinak eta herriko esamesak partekatzen dituzte. Kontua da Kattalin istorio horien parte bihurtuko dela, non beste pertsonaia garrantzitsu batzuk ere agertuko diren: Maritxu (Erika Olaizola) eta bere ama Eugenia (Laura Iturregi), Matteo apaiza (Manex Fuchs), Estertxi sorgina (Elena Uriz)... Eta beste figura kezkagarri batzuk, Akerbeltz kasu.

Paul Urkijo zuzendariak joan den ostiralen Bilbon egindako aurkezpenean azaldu zuenez, «'Gaua' euskal mitologiako beldurrezko ipuinei egindako omenaldia da, duela 4 urte idazten hasi nintzena». Filmaketak bost aste eta erdi iraun zuen, eta muntaketak hiru aste baino ez, «Sitgesera ganoraz iristeko» aukera eman ziena. Iñake Irastorza aktoreak, bestalde, filmatzean egon den «rollo ona» azpimarratu zuen, eta Yune Nogueirasen arabera, «zailena kromarekin filmatzea» izan zen, «'Gaua'n agertzen diren izaki fantastikoak imajinatu behar nituelako eta horrek bere zailtasuna duelako». Jantziei dagokienez, Nerea Torrijos arduradunak garai hartako arropak filmera ekartzeko «dokumentazio lan handia» egin behar izan duela nabarmendu zuen. Eta denek bat egin zuten filma estreinatzeko eta publikoaren erantzuna jasotzeko «gogotsu» daudela esatean.

