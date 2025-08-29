Europa-Park tematikoaren 50. urteurrena ospatzeko, 'Sari nagusia: ziztu bizian'
2025ean heldutako bederatzigarren filma da eta gutxienez beste hiru helduko direla aurreratu dute
J. Agirre
Ostirala, 29 abuztua 2025, 14:07
Zinema-aretoak arrapaladan, azkar asko, betetzeko asmoz helduko da gaur Edda protagonista duen 'Sari nagusia: ziztu bizian' filma. Euskal Herriko hainbat aretotan izango da ikusgai, besteak beste SADE Cines (Donostia), Niessen (Errenteria), Florida Zinemak (Gasteiz), Gorbeia Zinemak (Gasteiz), Golem Alhondiga (Bilbo) eta Golem La Morea (Iruña).
Eddak auto lasterkarien pilotu bihurtzea du amets. Ustekabean, bere ametsa egia bihurtzen da: gainbeheran zegoen jolas-parkea lasterketa-zirkuitu bihurtzen da! Bere idoloarekin, Ed pilotuarekin batera, Europako Sari Nagusia izango dute erronka, eta lasterketaren aurkako sabotaje-plan bat aurkituko dute. Lortuko al dute lehiaketa salbatzea eta jolas-parkea ixtea saihestea?
Publiko orokorrari zuzendutako film alemaniarra Waldemar Fastek zuzendu du. Europa-Park parke tematikoaren 50. urteurrenerako sortua izan zen eta, sinopsiak aurreratu bezala, bertako Ed Euromaus y Edda Euromausi maskotak ditu protagonista. Ikus-entzunezko landua, aktore entzutetsuak ditu ahotsak jartzen, tartean Hayley Atwell. Gure zinematan euskarara bikoiztuta ikusteko aukera eskainiko da.
2025ean euskaratutako bederatzigarren pelikula da, denak animaziozkoak, aurrez heldutako 'Basatiak' (urtarrilak 7), 'Azerik eta erbik basoa salbatzen dute' (otsailak 7), 'Looney Tunes, lurrak eztanda egin zuen eguna' (martxoak 7), 'Kaixo, Frida!' (martxoak 28), 'Minecraft film bat' (apirilak 4), 'Kayara. Inka gerraria' (maiatzak 1), 'Super Elfkinak' (abuztuak 14) eta 'Heidi, katamotzaren erreskatea' (abuztuak 21) ostean.
Datozen hilabeteetan, beste film batzuk ere izango ditugu Zinema Euskaraz programaren barruan: 'Sablehortz kapitaina eta Greleko Kondesa' (iraila), 'Supercharlie' (urria) eta 'El tigre perdido' (azaroa).
