Energías descontroladas

Barro y sangre, luz y oscuridad, violencia y ternura, normas y locura. 'Monos' es un traspiés en el musgo, una experiencia intensa, una película como ... un puñetazo. No estamos ante un largometraje que ver en cualquier momento ni capaz de conectar con cualquier tipo de espectador. El colombiano Alejandro Landes –en Horizontes Latinos pudimos ver su 'Porfirio' y el último año estos 'Monos'– apuesta fuerte y gana.El mundo personal que nos lanza a la cara gana nuestro interés, al menos de partida.

Estamos perdidos del mundo, en lo que parece un búnker abandonado en un altiplano. Estamos con 'Rambo', 'Leidi', 'Pitufo', 'Lobo',... motes de los chicos y chicas que forman un extraño grupo. Llevan armas, son una célula de «la organización», de la que reciben de vez en cuando al «mensajero», un mando militar implacable. Su misión es cuidar de la doctora norteamericana que tienen secuestrada. Los chavales se mueven entre las normas militares y la lógica del poder, y su energía juvenil, muy desatada, que les empuja a pelearse, emborracharse, enfrentarse, divertirse y formar su identidad.

Sin dar protagonismo a ninguno, Landes nos sitúa sin explicaciones entre ellos, sus energías disparadas y sus ambigüedades. Ese microcosmos con sus propias reglas facilita que la película nos parezca más violenta de lo que en realidad es. Todo está en suspenso, todo parece posible cuando no son nítidas las diferencias entre un golpe y un abrazo, entre el juego ritual o la violencia desquiciada. Cierto es que 'Monos', que tiene aromas de 'El señor de las moscas' y 'Apocalypse now', no añade en su último tramo nada que no haya mostrado al principio. Pero no deja de atrapar su visceralidad, su salvajismo por momentos tierno, su juventud descontrolada, su contradictoria e incómoda (in)humanidad.