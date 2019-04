No te enamorarás del chico malote

Es tan fácil saltarle a la yugular e ir a por ella a degüello que estoy tentada de no hacerlo. Incluso me pregunto si he hecho bien rebajándole una estrella. En realidad, la película es de tres, cuatro, cinco bolardos para los cientos, miles de adolescentes que ya han devorado los cuatro libros que conforman la saga 'After'. Sin olvidar el volumen 'cero' que las adolescentes leen después de las otras 2.540 páginas.

Para ellas (que son millones en todo el mundo), ávidas lectoras de una fotonovela muy siglo XXI, muy telenovela 5.G con aplicaciones, videos, pistas de audio y más, amén de con capítulos cortísimos (3 páginas máximo) sobre una historia de amor, sumisión, malaje y tontería, esta peliculeta cumple con creces sus esperanzas de ver en pantalla y cuadrilla lo que se define en la contraportada del primer libro como «Un amor peligroso»,(¡ja!) un amor rebelde (¡ja!),un amor infinito (¡ja!) escrito por una chica de Ohio fan faltal del grupo One Direction.

Para ellas la peliculeja (un 'Crepúsculo' sin vampiros veganos, una 'Sombras de Gray' sin látigos ni cuero) lo es todo en la cartelera guipuzcoana así que ¿para qué vamos a hablar de montaje, mojigatería y neurosis juvenil si además le tenemos ley a la directora pues realizó un buen docu sobre unos soldados de montaña que se enfrentaron a los nazis en los Alpes? ¿Para qué decir que la película está llena de clichés si aparte de eso resulta que el muchacho rematadamente inglés, desganado, culto, guapo, burlón, seductor y tatuado está interpretado por el sobrino de los Fiennes que amamos?

Estoy segura de que todo lo pedrestre de ese celuloide (tanto...) es culpa del original, de la escribidora, Ann Todd. El filme es (casi) un horror/error inconmensurable, sí... Solo para los de nuestra quinta y malaje. Pero aparecen la Jennifer Beals de 'Flashdance', la Selma Blair de 'Mamá y papá' y el Gallagher de 'American Beauty'. Tanta gente interesante no puede haberse equivocado de película. ¿O sí?