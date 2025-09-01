Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz donostiarra Marta Etura

La donostiarra Marta Etura lleva 'Calle Málaga'a la Mostra

R. Campion.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:09

La actriz donostiarra Marta Etura ha sido uno de los rostros que ha pasado por la Mostra de Venecia. Lo ha hecho con 'Calle Málaga', ... película dirigida por la hispano-marroquí Maryam Touzani, donde interpreta a la hija de María Ángeles, (Carmen Maura), una mujer que vive sola en su Tánger natal y que recibe ilusionada la visita de su hija Clara hasta que esta le suelta que quiere vender la casa familiar porque necesita el dinero y pretende que su madre se vaya a vivir con ella a Madrid. El filme se ha proyectado en la sección Giornate degli Autori.

