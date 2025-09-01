La donostiarra Marta Etura lleva 'Calle Málaga'a la Mostra

La actriz donostiarra Marta Etura ha sido uno de los rostros que ha pasado por la Mostra de Venecia. Lo ha hecho con 'Calle Málaga', ... película dirigida por la hispano-marroquí Maryam Touzani, donde interpreta a la hija de María Ángeles, (Carmen Maura), una mujer que vive sola en su Tánger natal y que recibe ilusionada la visita de su hija Clara hasta que esta le suelta que quiere vender la casa familiar porque necesita el dinero y pretende que su madre se vaya a vivir con ella a Madrid. El filme se ha proyectado en la sección Giornate degli Autori.

En opinión de Etura, la película muestra una compleja relación entre madre e hija que responde también a la sociedad actual. Le costó identificarse con el personaje de Clara, una mujer que se está separando, con hijos pequeños, que no puede permitirse pagar una casa, pero finalmente lo logró.

«Yo no tengo para nada tampoco una relación así con mi madre . Cuando leí el guión dije, ostras, vaya tía, ¿no? Y luego lo que pasa es que hice el esfuerzo de para interpretarla, tratar de entenderla y decir, vale, esta tía está desesperada. Lo que muestra a nivel generacional es que los roles estaban establecidos de distinta manera. El hombre trabajaba, traía el dinero, la mujer trabajaba en casa y había como como un trabajo más de equipo. Ahora siento que las mujeres trabajan dentro, fuera, tienes una carrera. Es algo que le está pasando ahora a mucha gente, explica la donostiarra, para quien hay toda «una generación sobrepasada».