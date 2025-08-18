Donostia, verano de 1896: llegan las primeras imágenes de cine

Iker Elduayen Lunes, 18 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

En el verano de 1896, Donostia olía a salitre y a modernismo. Las tardes eran largas, pero sin embargo, ociosas, y entre la brisa marina, la ciudad se preparaba para presenciar un prodigio del que nada se sabía. Llegó un aparato denominado 'vidamotógrafo', «o sea, la fotografía en movimiento», tal y como fue anunciado, «un gran suceso, una estupenda maravilla».

La fotografía en movimiento, precursora del cinematógrafo, se instalaba el 24 de julio de aquel verano en el número 32 de la Avenida, cobrando una peseta por pase. «Hoy y durante los siguientes días exhibición de nuevas e interesantes cintas expresamente seleccionadas para el público de San Sebastián».

Así lo desvela el libro 'Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros' que en 1998 publicaron Jon Letamendi y Jean-Claude Seguin, editado por Filmoteca Vasca. El portador de tal invento fue Pedro Armando Hugens, un vecino de origen madrileño, famoso por vender fonógrafos – artilugio inventado por Edison que permitía grabar y reproducir sonido–, que tras la negativa de los Lumière a la solicitud de compra de uno de sus equipos, apostó por emular el 'motographe' de Joseph Rous que, según el registro, era un «aparato cronofotográfico destinado a representar la síntesis del movimiento». Constaba de dos cajas unidas, de igual anchura y diferente altura, extremos redondeados y enteramente metálica.

No obstante, la capital guipuzcoana ya había presenciado a las precursoras máquinas que originaron el séptimo arte, cuyos cimientos han generado tantísimo debate. El Kinetoscopio llegó en el verano de 1895. El invento, también de Edison, cuya patente había logrado dos años antes, proyectaba imágenes impresas sobre una tira de papel, a su vez arrastrada por una rueda que movía una manivela. Se observaban así las capturas a través de un visor en la parte superior, al que acompañaban unos auriculares con música mientras se veía el trasiego de escenas fijas. La prensa describía así la innovación:«El donostiarra se mostró maravillado ante la perfección lograda en la reproducción del movimiento y, muy especialmente, por su realismo. Era la primera vez que el público vasco podía deleitarse con imágenes animadas. Los espectadores se preguntaban, una y otra vez, cuál era el truco», recoge el libro.

El cinematógrafo

Es habitual que se confundan las exhibiciones del cinematógrafo con las del kinetoscopio a las que, cronológicamente, les separa un año, y también su modo de exhibición. La creación de Edison no era más que un aparato de visión individual y no de proyección, a diferencia del cinematógrafo. Sin embargo, este otro, permitía que las imágenes pudieran observarse por diversos espectadores al mismo tiempo y a tamaño natural. El 7 de agosto de 1896 «el cinematógrafo, la gran novedad de este verano» se instaló en la Alameda, frente al kiosko del Boulevard. «El prodigioso invento ha de llamar poderosamente la atención del público, que llenará todos los días el local donde se ha instalado el aparato». Fotogramas animados inauguraron las primeras emisiones de imágenes a tamaño natural, cuyas sesiones se prolongaron hasta el día 13, incluso con ampliación de horarios, hasta las 23.30 de la noche.

Hay que recordar que el cinematógrafo fue una invención de los hermanos Auguste y Louis Lumière, patentado en Lyon (Francia) en 1895. La primera exhibición oficial tuvo lugar el 28 de diciembre de dicho año en el Salón Indien del Grand Café de París, marcando el nacimiento del cine tal como lo entendemos hoy. El éxito inmediato de estas proyecciones, en las que se proyectaban escenas cotidianas como la salida de los obreros de una fábrica o la llegada de un tren, provocó su rápida expansión por Europa y también por España, donde en pocos meses comenzaron a organizarse funciones similares en plazas y teatros. Gipuzkoa, gracias a su conexión con las corrientes culturales francesas, fue uno de los primeros lugares del país donde el nuevo invento pudo verse en funcionamiento.

Arriba, El Paseo de La Concha. En el centro, un anuncio de las proyecciones de los hermanos Lumière. Un antiguo cinematógrafo..

De patente Lumière, la primera presencia de los artífices del cine fue el 4 de agosto de 1897 en la calle Andia, en una de las habituales sesiones privadas para periodistas y autoridades. Hasta entonces, solamente se habían presentado diversos aparatos de proyección, pero ninguno de ellos con la calidad de la maquinaria de los galos. La afamada empresa de Lyon había iniciado la venta 'oficial' de sus artilugios el 1 de mayo de ese mismo año, por tanto, ya en agosto, a cualquier exhibidor que quisiera adquirir su propio cinematógrafo debería pagar los 2.500 francos que costaba.

Tal y como recogían las crónicas publicadas en los periodicos, los donostiarras quedaron «maravillados» por la mayor nitidez y variedad de imágenes mostradas. «Concurridísimo cual ninguno de su clase suele estar a diario el cinematógrafo, por cuyo motivo recomendamos que acudan a presenciarlo. Hoy es uno de los espectáculos más agradables que se exhíben en la ciudad», decían. Fueron tres únicas las cintas vistas programadas entonces: 'Batalla de nieve', 'Corrida de toros' y 'El jubileo de la Reina Victoria'.

Primeros rodajes

Pocos datos hay para determinar exactamente cuáles fueron las primeras grabaciones guipuzcoanas. El libro descubre un indeterminado primer dato que apunta a que las tomas que lo empezaron todo fueron grabadas por Alexandre Promio, francés, trabajador de los Lumiére que, por orden de ambos, marchó de periplo europeo en busca de nuevas escenas que mostrar al público. Aterrizó en Donostia, según su seguimiento, el 24 de junio de 1896, siguiendo a los reyes en su veraneo, «y allí rodó algunas escenas locales sobre la llegada de Sus Majestades».

Referente a esto, hay un dato todavía no refrendado: en la primera muestra cercana a Donsotia, en Biarritz, se proyectó la grabación 'La llegada de la corte española a San Sebastián'. Sin embargo, no hay documentación alguna de su exhibición allí, más allá de una nota en prensa que no casa con datos históricos, puesto que la familia real no apareció en la capital guipuzcoana hasta el 17 de julio, por lo que no es posible que tal cinta de proyectase en Iparralde. Todo ello ha llevado a Letamendi y Seguin, los autores del mencionado volumen, a suponer que la cinta jamás llegó a ser rodada o que, finalmente, no pudo ser proyecctada por falta de calidad, pese a que sí se anunciase como «estreno». También apuntan a la posibilidad de que se llegara a realizar algún rodaje con el vidamotógrafo en agosto de 1896, coincidiendo con las primeras proyecciones de Hugens.

Otro supuesto rodaje, tampoco aún demostrado, transcurrió en la bahía de La Concha, aunque se cree que solo utilizaron el nombre como reclamo publicitario. Sin embargo, la considerada primera gran grabación en Donostia fue en 1987. El título:'Llegada de un tren especial a San Sebastián en un día de toros', estrenada en Zaragoza por Eduardo Gimeno el 2 de diciembre de ese mismo año. Poco se sabe de ella, más allá de unas suposiciones acerca del rodjae. Lo más lógico es que fuese el mismo día 15, festivo, Día de La Virgen. Más allá de eso, no existen datos sobre el precursor título 'Made in Donostia'.

La consolidación del cinematógrafo como espectáculo llegó a partir de 1898, cuando las proyecciones comenzaron a multiplicarse, también por toda Euskadi. Donostia, ciudad de cine desde finales del XIX, se convirtió en un referente temprano del nuevo arte en expansión. Su condición de ciudad abierta, vinculada al turismo, a la modernidad, resultó ser eficaz a la vanguardia, haciendo de sus localizaciones y sus enclaves un plató natural para las primeras cámaras.

