Veinte títulos conforman la programación del Dock of the Bay El festival de cine documental musical se celebrará del 7 al 12 de enero en los cines Trueba y el teatro Principal ITZIAR ALTUNA San Sebastián Jueves, 27 diciembre 2018, 14:20

En su decimosegunda edición, el festival Dock of the Bay volverá a proyectar lo mejor del panorama internacional de cine documental. Desde el 7 al 12 de enero, los cines Trueba y el teatro Principal acogerán la proyección de 17 títulos, mientras que Tabakalera se suma como nuevo escenario, donde se podrán ver tres filmes cuya música será interpretada en directo.

Los organizadores del festival han apostado por incorporar en la sección competitiva aquellas propuestas que plantean nuevas formas de contar historias, tal y como ha reconocido la directora del certamen, Eva Rivera, en la presentación del festival. Así, la Sección Oficial incluye nueve títulos que plantean miradas que atraviesan historias de vidas apasionantes. Entre otros la producción brasileña 'Bixa Travesti', retrato de la cantante y artista transgénero Linn da Quebrada; 'Els ulls s´aturen de crèixer', sobre el músico mallorquín Miquel Serra; 'O Espírito de Pucho Boedo', que acompaña a Novedades Carminha en la revisión y grabación de 'A Santiago voy', tema popular de la música gallega; 'Milford Graves: Full Mantis', el filme que explora la creatividad y la incansable curiosidad del famoso percusionista; 'Cantares de una Revolución', donde Nacho Vegas recorre algunos de los sucesos y los espacios más significativos de la insurrección de los obreros y campesinos asturianos en octubre de 1934; 'La estrella errante', que revisa la banda punk 'Los Fiambres'; o 'Hello hello hello: Lee Ranaldo: electric Trim', la historia del proceso creativo de Lee Ranaldo para crear el álbum de Ranaldo Electric Trim. La Sección Oficial también contará con dos ópera primas vascas, 'Lou', de Usua Garin, Andrea Lopetegi e Izotz Barrio, en torno a Lou Olangua (OK Korral); y 'Bashaideak', de Elsa Oliarj-inès, que analiza las canciones tradicionales de Zuberoa.

Fuera de la competición oficial se programará una selección de siete películas documentales internacionales, como 'Camarón, flamenco y revolución'; 'May Generation', el viaje personal de Michael Caine a través de Londres en la década de 1960; o 'Studio 54', el documental que clausurará el festival el 12 de enero. La retrospectiva de esta edición se dedicará al cantautor Chicho Sánchez Ferlosio a través del documental 'Mientras el cuerpo aguante' (1982), de Fernando Trueba,

Novedades

Una de las novedades de esta edición será la sección Dock Live, donde se aunará el cine y la música en directo en tres sesiones especiales. El 4 de enero en la Sala de cine de Tabakalera se proyectará 'The Hill', cuya banda sonora será interpretada en directo por Elle Belga; el 8 de enero la Sala Kutxa Kultur Kluba acogerá el título 'Respirar correr mirar', con Mursego interpretando en directo la música; y al día siguiente, en el mismo escenario, La Habitación Roja ofrecerá un concierto acústico para poner música a la proyección de 'In the middle of Norway'.

El festival también mantendrá otras secciones paralelelas, como los conciertos programados en el Dabadaba y en la Cripta de Convent Garden, donde actuarán King Khan and Bbq show, Axel Casas, Sugar & Spice, Miqui Puig y Arbi Squas, y también el seminario que este año tendrá como tema principal 'La música, la imagen, el relato', donde se planteará una reflexión sobre la pertinencia del relato en el documental musical y sus conexiones con la literatura. Entre los ponentes estarán la compositora y cantante Elena Setién; el programador del festival Mostra Eduardo Guillot; el cineasta y artista visual Lois Patiño; y la artista visual y escritora Marla Jacarilla.

Las entradas para las proyecciones y los conciertos ya están a la venta.