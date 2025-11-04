Un día en el rodaje de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo que se sumerge en la mitología rural vasca Yune Nogueiras, que interpreta en la cita a 'Kattalin', desvela algunos de los escenarios más oscuros y misteriosos de la producción, que se estrenará en cines el próximo 14 de noviembre

I.G. San Sebastián Martes, 4 de noviembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Tras 'Errementari' e 'Irati', el director Paul Urkijo estrenará el próximo 14 de noviembre 'Gaua', película que recientemente inauguró el Festival de Cine de Terror de San Sebastián. Ambientada en pleno siglo XVII, la cinta se presenta como una inquietante historia que entrelaza la mitología vasca con enigmáticos personajes nocturnos con los que el director recrea una oda a la libertad a través de la oscuridad.

Buena muestra de ello es la visión que ofrece Yune Nogueiras, actriz que abre la puerta de la producción de par en par y que a través de un vídeo descubre cómo ha sido un día de rodaje. La actriz vasca, que en la ficción da vida a una mujer (Kattalin) que se sumerge en mitad del bosque en plena huida de su marido Pello, da entrada al Museo Igartubeiti, caserío lagar del siglo XVI, y en el que se desarrollan dos espacios: la casa de Kattalin y la casa de Eugenia. «Por este sitio también ocurre el principio de la película, que es cuando Kattalin huye de su casa escapando de su marido», añade.

Nada más acceder a la casa, Yune Nogueiras se encuentra con Erika Olaizola, que interpreta a 'Maritxu' en la ficción. La propia Erika no duda en reconocer sus ganas de comerse un bocadillo antes de mostrar un aspecto inquietante. «¿Me ves algo fuera de lo normal?», ironiza al tiempo que muestra una notable deformidad en su cuello.

En el vídeo de 'Gaua', Yune Nogueiras consigue transmitir la inquietante atmósfera de la producción, con escenarios sombríos y personajes minuciosamente caracterizados. «Esa ventana va a tener muchísimo protagonismo en la película. Todo esto que veis ambientado aquí es obra de Izaskun Urkijo junto a todo su equipo, que son muchísimos», comenta antes de dar paso al director, en pleno rodaje de una escena sobrecogedora con la propia Maritxu como protagonista. «Aquí vemos a Maritxu, esa es su cama y esta es su habitación, un sitio muy acogedor. Está enferma y pasan cosas misteriosas…», adelanta Paul Urkijo.