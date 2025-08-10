Desaparecen 17 niños

Me cae bien, muy bien, el guionista, director y compositor Zach Gregger y no solo porque fuera el productor de aquella maravilla quedona que fue, ... es, 'La acompañante' sino porque, conminado por la muy excelsa, sibarita y a ratos arrogante revista de cine británica Sight & Sound a elegir sus diez películas favoritas no se las da de 'connaiseur' de la filmografía chechena, armenia o ruandesa sino que escoge esa clase de títulos que los mortales normales amamos tal que 'Fargo', 'La matanza de Texas', 'Barry Lyndon', 'Mad Max: Fury Road', 'La ciudad de Dios', 'Ladrón de bicicletas', 'Mulholland Drive' o 'Harold y Maude'. Un gran tipo, Zach.

Me cae bien esta su película donde, por supuesto, el pueblo que sufre la desaparición de diecisiete de sus criaturas lo achaca todo a una bruja. Con razón. Pero, como suele pasar, se equivocan de bruja. No es esa, es la otra.

Tiene que caernos bien una película interpretada no solo por Julia Garner sino por actores del tronío de Josh Brolin y la Amy Madigan de 'Calles de fuego'.

Me cae bien 'Weapons'. Se lanza a la piscina utilizando una fórmula narrativa que si no hubiera estado en tan buenas, firmes y perversas manos podría haber devenido en catástrofe pero que aquí, bien manejada y apoyada en una banda sonora brutal, funciona a la perfección, llevando al espectador por caminos más que interesantes, que sirven para ampliar nuestra capacidad de entender nuevos tiempos y ritmos del acto cinematográfico.

Me cae bien 'Weapons'. Alguien ha dicho que es ambiciosa pero sin sustancia. No estoy de acuerdo pero aunque así fuese no pasaría nada. Para sustanciosa ya tenemos la película de Coralie Fargeat y Demi Moore. Y me cae bien porque vuelve a demostrar que un niño listo ve antes que nadie el Mal.