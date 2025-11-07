Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

'Deathstalker' de Steve Kostanski, gana la 36ª Semana de Cine de Terror

El público del certamen también ha galardonado el cortometraje de animación 'Lucus', de David Fidalgo, y 'Pobre Marciano', de Alex Rey, como mejor corto español

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

La coproduccion 'Deathstalker' (EE UU-Canadá), de Steve Kostanski, es la ganadora de la 36ª edición del Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ... según la votación del público, que también ha galardonado como Mejor Cortometraje la portuguesa 'Borbulha' de Fernando Alle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  4. 4

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  5. 5 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  6. 6 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  7. 7 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  8. 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Deathstalker' de Steve Kostanski, gana la 36ª Semana de Cine de Terror

&#039;Deathstalker&#039; de Steve Kostanski, gana la 36ª Semana de Cine de Terror