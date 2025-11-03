Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Benedict Cumberbatch, en un momento de la película.
Crítica de cine | 'Esa cosa con alas'

Y el cuervo dijo, 'así no'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:56

  • Dirección y guion: Dylan Southern sobre el libro de Max Porter.

  • Fotografía: Ben Fordesman.

  • Música: Zebedee Budworth.

  • Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Eric Lampaert, Sam Spruell.

  • Cine: Antiguo Berrri (V.O y doblada, hoy no hay sesión).

  • Duración: 97 minutos.

Amamos a Benedict Cumberbacht desde los tiempos cuando fue Sherlock Holmes. La novela de Max Porter 'El duelo es esa cosa con alas' editada por ... Random House sobre un hombre que ha perdido a su esposa, se queda solo en la vida con dos hijos pequeños y se obsesiona con un ave negra mientras intenta terminar su trabajo de dibujante, no está nada mal. Entre otras cosas porque toma su inspiración de Emily Dickinson y Dylan Thomas. En cuanto al director del filme nos cae bien. Porque es británico y ha firmado un documental sobre Blur, el grupo que fue oscilando entre el britpop y el hip hop.

