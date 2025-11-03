Y el cuervo dijo, 'así no'

Amamos a Benedict Cumberbacht desde los tiempos cuando fue Sherlock Holmes. La novela de Max Porter 'El duelo es esa cosa con alas' editada por ... Random House sobre un hombre que ha perdido a su esposa, se queda solo en la vida con dos hijos pequeños y se obsesiona con un ave negra mientras intenta terminar su trabajo de dibujante, no está nada mal. Entre otras cosas porque toma su inspiración de Emily Dickinson y Dylan Thomas. En cuanto al director del filme nos cae bien. Porque es británico y ha firmado un documental sobre Blur, el grupo que fue oscilando entre el britpop y el hip hop.

Por otro lado, ningún ave más fascinante que el cuervo. Antes incluso que el de Poe y del que en 1994 arrojó en brazos de la muerte a Brandon Lee, ese 'The Crow' basado en el cómic de James O'Barr. A más de más, los dibujos de Lucy Sullivan que aparecen en la película, las ilustraciones de ese pájaro símbolo de la muerte pero también de la esperanza y de la rebeldía (se negó a ser el mensajero de Noé ante Dios tras el diluvio) son espléndidos y tampoco está mal (en principio, otra cosa es para qué y cómo lo utiliza el director) el diseño de la criatura alada, obra de Nicola Hicks.

Teníamos pues muchos motivos para estar a favor de esta película presentada en Sitges, que nos recordaba, ligeramente, muy ligeramente, a aquella pequeña joyita (realista que no fantástica) que es 'Los lazos que nos unen'. Así pues, la decepción que experimentamos fue realmente grande. La película no funciona ni en el reino de lo fantástico ni como crónica a pie de calle de un dolor natural, real e insoportable.

¿Por qué? Peca de convencional, de aburrida, de fútil y no ensambla ambos territorios. Yo que ustedes vería en casa 'Babadook'. Es muy parecida. Pero mil veces mejor.