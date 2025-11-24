Crítica de 'Wicked: Parte 2': En estado de gracia

Aunque se rodó sin descansar tras la primera parte estrenada hace un año, nos llega ahora el segundo y último acto de la estimulante adaptación ... del musical sobre el mundo de Oz y sus brujas supuestamente buena y mala.

Valoración Datos Dirección: Jon M. Chu

Guion: Winnie Holzman y Dana Fox sobre el musical de Winnie Holzman

Intérpretes: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey

Fotografía: Alice Brooks.

Música: Stephen Schwartz, John Powell

Producción: EE.UU., 2025

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil

Duración: 138 minutos

La única pega de las dos partes de 'Wicked' es de posicionamiento; no esta claro que tipo de público pueda abrazarlas. Aunque echen publicidad infantil antes de la proyección, no está pensada para menores. Las jovencitas pueden conectar con sus dos protagonistas (y suspirar con «el hombre vivo más sexy de 2025», según 'People', el 'Bridgerton' Jonathan Bailey) aunque quizás no sintonicen con su fantasía. Y el género musical tiene sus detractores y 'Wicked', estrenada en 2003 con música de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, no está entre los más populares.

En todo caso, si no se dirige a ningún público en particular, muchos espectadores se sienten atrapados por esta película imaginativa, vitalista, emotiva, nostálgica y colorista hasta lo kitsch. Enganchan sus personajes, más adultos y complejos que en la primera parte, y es un placer asistir a la química entre dos actrices jóvenes en estado de gracia. Emociona la presencia y la mirada triste de Cynthia Erivo, doliente porque intentando actuar bien la han convertido en la bruja malvada. Y sorprende lo bien que hace Ariana Grande de la superficial e ingenua bruja buena (por cierto, aparece en los títulos de crédito como Ariana Grande-Butera para acordarse tanto de su madre como de su padre, que le llevaron a ver 'Wicked' en Broadway cuando tenía diez años).

Lo que peor encaja son los detalles anecdóticos que explican aspectos de los personajes de 'El mago de Oz'. Por lo demás, estamos ante un musical con garra y actualidad, sobre la manipulación y la necesidad de hacer hogar.