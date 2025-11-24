Crítica de 'Wicked: Parte 2': En estado de gracia
San Sebastián
Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:41
Aunque se rodó sin descansar tras la primera parte estrenada hace un año, nos llega ahora el segundo y último acto de la estimulante adaptación ... del musical sobre el mundo de Oz y sus brujas supuestamente buena y mala.
-
Dirección: Jon M. Chu
-
Guion: Winnie Holzman y Dana Fox sobre el musical de Winnie Holzman
-
Intérpretes: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey
-
Fotografía: Alice Brooks.
-
Música: Stephen Schwartz, John Powell
-
Producción: EE.UU., 2025
-
Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil
-
Duración: 138 minutos
La única pega de las dos partes de 'Wicked' es de posicionamiento; no esta claro que tipo de público pueda abrazarlas. Aunque echen publicidad infantil antes de la proyección, no está pensada para menores. Las jovencitas pueden conectar con sus dos protagonistas (y suspirar con «el hombre vivo más sexy de 2025», según 'People', el 'Bridgerton' Jonathan Bailey) aunque quizás no sintonicen con su fantasía. Y el género musical tiene sus detractores y 'Wicked', estrenada en 2003 con música de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, no está entre los más populares.
En todo caso, si no se dirige a ningún público en particular, muchos espectadores se sienten atrapados por esta película imaginativa, vitalista, emotiva, nostálgica y colorista hasta lo kitsch. Enganchan sus personajes, más adultos y complejos que en la primera parte, y es un placer asistir a la química entre dos actrices jóvenes en estado de gracia. Emociona la presencia y la mirada triste de Cynthia Erivo, doliente porque intentando actuar bien la han convertido en la bruja malvada. Y sorprende lo bien que hace Ariana Grande de la superficial e ingenua bruja buena (por cierto, aparece en los títulos de crédito como Ariana Grande-Butera para acordarse tanto de su madre como de su padre, que le llevaron a ver 'Wicked' en Broadway cuando tenía diez años).
Lo que peor encaja son los detalles anecdóticos que explican aspectos de los personajes de 'El mago de Oz'. Por lo demás, estamos ante un musical con garra y actualidad, sobre la manipulación y la necesidad de hacer hogar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión