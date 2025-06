Crítica de 'The Last Showgirl': Eclipse ¿total? del corazón

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Gia Coppola.

Guion: Kate Gersten.

Fotografía: Autum Durald.

Música: Ludwig Göransson.

Intérpretes: Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis.

Cine: Trueba (V.O), Niessen. 86 m.

Claro que te hace pensar, aunque no se le parezca lo más mínimo, en aquella enloquecida y divina 'Showgirls' de Verhoeven que consiguió en 1999 ... el premio Razzie a la peor película de la década. Claro que mientras la ves, aunque tampoco se parezca en casi nada a ella, nos acordamos de la por siempre idolatrada 'The Substance'. Claro que cuando miramos a esa actriz monunental en la que se ha convertido Pamela Anderson le mandamos un beso a la no menos gloriosa Demi Moore. Claro que al ver 'The last showgirl' entendemos que algunas y algunos amemos a las mujeres maduras. Claro que nunca hemos dudado de que una película iluminada, con amargura y cariño, por la directora de fotografía de 'Los pecadoes' tendría que ser, por fuerza, buena. Claro que les guardamos ley y confianza a todos los Coppola (incluidos Roman, cómplice de Wes Anderson, y esa extrañísima criatura que es Nicolas Cage) pero más significativo nos resulta que Gia agradezca en los títulos de crédito finales la colaboración no ya de toda su familia sino de Sean Baker, el brillante director de 'Anora'. Y nos parece macanudo porque la nieta de Francis Ford y el autor de 'Red Rocket' comparten el mismo amor hacia sus personajes. Claro que mientras estamos viendo esta pequeña maravilla (por mucho que, verdad, su guion sea algo plano y previsible) nos congratulamos de no habernos equivocado en 1978 cuando tras ver 'La noche de Halloween' le declaramos amor eterno a Jamie Lee Curtis. Claro que nos gusta que en este filme suene 'Total Eclipse of the Heart' de Bonnie Tyler pero más aún que el tema 'Beatiful that Way' de Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt haya ganado más de un premio. Claro que aplaudimos la idea del jurado del Zinemaldia de incluir a Gia, sobrina de la autora de 'María Antonieta', en su palmarés. Y porque todo está tan claro, nos enfada (muchísimo) que alguien haya escrito que esto es un 'lamentable fracaso'. Para nada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión