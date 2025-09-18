Crítica de 'Sablehortz kapitaina eta greleko kondesa': Sopa de rata, ala de dragón

Vuelve el capitán de barco de alargada y pálida cara, pelo ensortijado y azabache, levita ribeteada en hilo de oro y fulgurante espada. Navega de ... nuevo su hermoso galeón cuyo mascarón de proa es un magnífico tigre dorado, ese cuyos dientes son verdaderos sables. Navega y quienes le siguen a la distancia ven en su popa una calavera que nada bueno augura...

Valoración Datos Dirección: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen.

Guion: Terje Formoe, Karsten Fullu.

Música: Johannes Ringen.

Animación: Todor Iliev, Kristian Kim Larsen.

Efectos visuales: Henrik Dyrkorn.

Sonido: Matias Frøystad.

Cine: Niessen.

Duración: 81m.

Vuelve a navegar el capitán de una tripulación bien chirene, pues el cocinero se cree uno de esos chefs capaces de elaborar platos exquisitos con jugo de ratón y moho de alga. Hay dos grumetes que, como siempre, van a montarla parda y unos hermanos muy regordetes que ven una granada a punto de explotar y se acuerdan de la bola de carne picante de su madre. Hay un pirata que no tiene un garfio en una mano sino dos en las dos. Hay un pueblo-puerto a donde siempre regresan y las gentes les vitorean y aclaman porque son sus defensores y su orgullo.

Esta vez hay una perversa hechicera-reina-filibustera, pintada tal que una atractiva mezcla de Tilda Swinton y Elizabeth I. Quiere gobernar los mares pero para eso a deshacerse de nuestro capitán y de toda su tripulación.

Es la reina dueña y señora de la voluntad de todo su ejército, al que embrujó con burbujeante bebedizo y de un dragón volador que en el fondo solo quiere mimitos...

Vuelve mi capitán y resulta que en los premios convocados por el Instituto del Cine Noruego, el público decidió que esta era su película favorita, habiendo sido sus autores también finalistas en las categorías de efectos visuales y mejor película para infantes.

Magníficas escenas de acción, soberbias coreografías las de los duelos con espada y sable, colores vivísimos y hasta canciones. Guapa.