Crítica de 'Los Muertimer': Mis amigos los muertos

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:50

  • Dirección: Álvaro Fernández Armero.

  • Guion: Jelen Morales sobre el cómic de Léa Mazé.

  • Fotografía: Aitor Mantxola.

  • Música: Vanesa Garde.

  • Intérpretes: Diego Montejo, Iratxe Emparan, Belén Rueda, Pepe Lorente, Fele Martínez.

  • Cines: Antiguo Berri, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

    • 76m.

Hay que tener el día torcido, muy torcido, para cargarse esta deliciosamente truculentilla película comparándola con la saga de 'La familia Addams' y, supongo, con ... la mismísima 'Miércoles'. Ellos, Morticia, Gómez, Fétido, 'La Cosa' son inigualables e insuperables. Están a otro nivel. Es-tra-tos-férico. Inalcanzable por el resto de los mortales. Por más que entre esos mortales se encuentren el realizador de documentos tan bravos como 'Ángel Nieto, 12+1', el director de fotografía de los 13 episodios de 'Verguënza', la compositora de 'Llegaron de noche' (apoyada en la orquestación por Nerea Alberdi) y productores del tronío de Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Es que ni intentaron alcanzarles. Ni lo soñaron. No les hacía falta.

