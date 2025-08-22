Crítica de 'Los Muertimer': Mis amigos los muertos

Hay que tener el día torcido, muy torcido, para cargarse esta deliciosamente truculentilla película comparándola con la saga de 'La familia Addams' y, supongo, con ... la mismísima 'Miércoles'. Ellos, Morticia, Gómez, Fétido, 'La Cosa' son inigualables e insuperables. Están a otro nivel. Es-tra-tos-férico. Inalcanzable por el resto de los mortales. Por más que entre esos mortales se encuentren el realizador de documentos tan bravos como 'Ángel Nieto, 12+1', el director de fotografía de los 13 episodios de 'Verguënza', la compositora de 'Llegaron de noche' (apoyada en la orquestación por Nerea Alberdi) y productores del tronío de Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Es que ni intentaron alcanzarles. Ni lo soñaron. No les hacía falta.

Que no, que no es de recibo cargarse esa jugarreta mortuoria (¡un Goya para quien hace de cadáver en el coche de muertos, Iskandar Hamawy, al que conocimos en 'Errementari'!) basada en un cómic macanudo comparándola con 'Los Addams'. Ni siquiera con 'Los Monsters'. Ni con 'Mi chica' donde Jamie Lee Curtis es, como la madre de Nico, maquilladora de muertos.

Que no, hombre. Que es jugar sucio. 'Los Muértimer' no son los Addams aunque serían buenos vecinos y acaso se visitarían en sus respectivos cementerios-jardin. La película de Fernández- Armero y todos los demás es una gozada gótica que te enseña que la mejor forma de que los compañeros que te hacen bullying se hagan caquita de miedo es llevándoles a la necrópolis donde alguien ha matado a alguien. O que les persiga un mini Hummer y tú salves a la chica que antes era amiga pero se ha pasado a 'los malos'.

Hay que tener muy mala leche para decir que 'Los Addams' son mejor. Claro, ya lo sabemos. Pero esta la han rodado en Derio, Orduña y Murua. Y mola. Cantidad.