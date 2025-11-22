Crítica de 'El mejor': Quaterback en peligro

Su tercer acto es tan desquiciado, tan desparramado, tan salido y sacado de madre (hasta de la mismísima 'Mother!' de Aronofsky, lo que ya es ... decir) que en buena o mala ley acaso deberíamos qutarle el tercer chirimbolo que le salva del abismo clasificatorio.

Valoración Datos Dirección: Justin Tipping.

Guion: Zack Akers, Skip Bronkie, Justin Tipping.

Fotografía: Kira Kelly.

Música: The Haxan Cloak.

Intérpretes: Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox, Tim Heidecker.

Cines: Príncipe (V.O y doblada), 96m.

Tal vez. Pero me costaría hacerlo. Porque en esta columna gustamos de las películas filmadas en el caos, hechas desde el delirio, desde las entrañas del delirio. Y esta historia de terror-psicológico-deportivo es de ellas.

Vaya que sí. No por nada está producida por alguien soberbio e inquietantemente maligno, Jordan Peele, autor de 'Déjame salir', 'Nosotros' o 'Nope'.

Esta paranoia suya, dirigida exaltada y visceralmente por alguien que llegará muy lejos antes de que se estrelle con mucho y gran estilo, trata sobre un tremendo joven ídolo de la NFL ( la National Football League, cuyo partido e Madrid recién ganaron los Miami Dolphins contra los Washington Commanders) al que le dan un hachazo en la cabeza y para seguir aspirando a ser el mejor ha de recomponerse física y psíquicamente en medio del desierto de Nuevo México, en el bunker-mansión-jaula de oro-gabinete de las perversiones de un campeón retirado que a las primeras de cambio ya entendemos que hace tiempo vendió su alma al Diablo y ahora busca una jovencita, fresca, casi inmaculada para hacer trueque con el Gran Amo.

Testosterónica hasta la última gota de sudor, con una banda sonora de muerte firmada por el creador de la de 'Eddington', acalambrada, con mucho brili brilli y mucho cling-cling, a ratos resulta desesperante pero tiene algo oscuro, un chute de maldad resabiada que te provoca un shock multineuronal del que te cuesta recuperarte. Y como se supone que de eso va el cine, de electroshoacks consentidos, pues tres estrellas.