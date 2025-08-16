Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Karate kid. Legends': La patada del dragón

  • Dirección: Jonathan Entwistle.

  • Guion: Rob Lieber.

  • Fotografía: Justin Brown.

  • Música: Dominic Lewis.

  • Intérpretes: Ben Wang, Sadie Stanley, Jackie Chang, Ralph Macchio, Joshua Jackson.

  • Cines: Príncipe, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

  • Duración: 94m.

Es una gozada. Es rápida. Es muy muy muy neoyorquina. Reúne dos de las artes marciales que más admiramos y dos de las más cinematográficas, ... el kung fu y el karate. Rinde homenaje (pero no de pacotilla) a los grandes maestros y no es una secuela apresurada y destinada a hacer caja.

