Crítica de 'Karate kid. Legends': La patada del dragón

Es una gozada. Es rápida. Es muy muy muy neoyorquina. Reúne dos de las artes marciales que más admiramos y dos de las más cinematográficas, ... el kung fu y el karate. Rinde homenaje (pero no de pacotilla) a los grandes maestros y no es una secuela apresurada y destinada a hacer caja.

Tiene su punto romántico, hay un lindo flirteo y un poco de boxeo para placer de quienes lo consideramos el más elegante y bello deporte de contacto y combate. Hay pizza, una motillo a la que se gripa el motor. Hay un chaval recién llegado de Pekín que no encuentra su lugar en los cinco distritos de la Gran Manzana. Hay fantasmas del pasado que te paralizan y patadas que no salen bien a la primera y menos aún en el patio del instituto. Hay un grafismo, también veloz, veloz como un relámpago, que queda muy bien en la pantalla (atención a los créditos finales, esos tan bien ilustrados, dibujados y silueteados).

Vale más que bastante la pena esta 'Legends' por más que 'The Hollywood Reporter' opine que está desordenada, carece de inspiración y considere su trama sencillamente horrible. A los que nunca esperamos que fuera la ilustración de 'El arte de la guerra' de Sun Tzu ni imaginamos por un momento que hubiese en ella un diálogo como el que mantienen Uma Thurman y David Carradine en 'Kill Bill' nos parece una película majeta que no rinde pleitesía a nadie y deja contentos a unos cuantos. Yo diría que es fresca, refrescante, adolescente y lo suficientemente sabia para mantener a las viejas leyendas en su lugar. De honor, sí, pero dejando el protagonismo al chaval adolescente y a su novieta. También al 'chico malo', que luce maneras.

Hasta quienes piensan que solo gustará a los que ya iban al cine en 1984 dicen que es 'eficaz'. Yo la llamaría guapa. Sin ser, lógicamente, 'The Grandmaster' de Wong Kar-wai. No lo pretendía, no.