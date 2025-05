Crítica de 'Destino final: Lazos de sangre': La Muerte siempre gana

Famosa es la frase que la mayoría de las madres dicen a sus polluelos humanos, 'con la comida no se juega'. Cuando crecen, si se ... aficionan al género del horror y a más de más se convierten en fans irredentos de la siempre casi perfecta franquicia 'Destino final', cuya última entrega acapara con honores nuestras pantallas, los infantes aprenden la versión oscura de esa admonición, es decir, chicos, chicas, con la Muerte no se juega ni se intenta ser más listo que Ella. Porque nunca lo somos lo suficiente. Es mucho más vieja y sabia que nosotros y siempre gana.

Pero claro, si no intentásemos esquivarla no tendríamos esta película. Ni las anteriores. Ya saben, la Muerte se rebota si alguien consigue-momentáneamente-librarse de Ella. Y se rebota mucho más si encima salvas a otros cientos de personas que Ella tenía previsto llevarse por delante. Teniendo en cuenta que Ella (siempre en mayúsculas) tiene todo el tiempo del mundo para conseguir que las cosas vuelvan a su cauce y quien debió morir y no lo hizo, muera. Eso sin contar que cuando se pone vengativa lo mismo le da que le da lo mismo cargarse todo un árbol genealógico. Al completo.

Magnífico sexto capítulo de la saga. Tan magnífico que 'The Guardian' le ha concedido cuatro estrellas. Porque se las merece. Porque tiene un arranque espléndido. Impresionante. Filmado con las mismas artes, mañas y tretas que se filmaron peliculones de catástrofes tipo 'El coloso en llamas' o 'La aventura del Poseidón'. Porque lo que viene después mantiene un buen ritmo y el juguetón guion está ricamente salpicado de ese líquido sin el cual un filme de terror lo sería menos ¡sangre! No se juega con la Muerte, no. A menos que...