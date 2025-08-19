Crítica de 'Dangerous animals': Un pez espada (hembra)

Sensacional. El mejor remake, la mejor continuación de 'Tiburón' cincuenta años después de su estreno. Australiana tenía que ser. Que no solo hay rompientes en ... California. Estamos en Snapper Rocks, en la Golden Coast. Estamos ante una de las olas de derechas más importantes del mundo. Estamos entre los 'point breaks', las puntas rocosas, de Kirra, Superbank o Duranbah. Sobre ellas se celebra una de las pruebas más importantes del Campeonato del Mundo ASP World Tour.

Surfear con tiburones. De los de verdad. No de esos que nadan en los museos oceanográficos y a los que llaman (no señalo a nadie) 'Txuri' y 'Urdin' o 'Patxi' y 'Lola'. Estos son de verdad de la buena. De la buena verdad cinematográfica, bíblica, mitológica y literaria; la de los animales no solo peligrosos sino fantásticos: Leviatán, Moby Dick, las ballenas de Jonás y Pinocho, el Kraken. A todos ellos homenajea (no les quepa la menor duda) este peliculón de las antípodas. A todos ellos y también (en el fondo no podía ser de otra manera) a ese pedazo de cine que es 'Le llaman Bodhi' de la soberbia Bigelow con Patrick Swayze y Keanu Reeves.

La protagonista de Dangerous Animals (un personaje femenino digno de entrar a formar parte de la cuadrilla de Thelma, Louise y compañía) cita a 'Bodhi' como si fuera la Biblia. Porque lo es. Así enseñan en ella a surfear: 'En posición. Agáchate o te caerás. Si arrastras la rodilla, vas al agua. Si arrastras el pie, vas con los peces. Los dos pies tienen que pisar la tabla al mismo tiempo. Eso es. Eso es. Estás surfeando'.

Pero no está solo ella. No. Está el gran asesino en serie (no, no me refiero al sanguinario tiburón toro sino a Tucker). El enfrentamiento entre los dos es cinematográfica y existencialmente apoteósico. Cada cual tiene sus motivos para hacer lo que hace: Zephyr para sobrevivir. Tucker para filmar su muerte. Es atmosférica. Es genial.