Crítica de 'La buena letra': El olor de la madreselva

Huelo la maldreselva desde lugares a donde no llega su perfume y veo las casas de Bovra que ya no existen y el nicho sin ... lápida. La fuerza de las ausencias» (página 124 de la 'nouvelle' de Rafael Chirbes 'La buena letra' en su tercera edición, 2025, en Anagrama.

Dicen casi todos que su adaptación al Cinematógrafo es sencilla, emocionante, delicada y hasta 'preciosa'. Diría yo que bastantes de quienes eso afirman no han leído la obra descarnada, amarga, cargada de deslealtades y heridas que no cicatrizan así se acaben las guerras y transcurran los años y las generaciones. Porque si hubieran leído esa obra en la que una mujer ya al borde del fin («Porque yo he resistido, me he cansado en la lucha, y he llegado a saber que tanto esfuerzo no ha servido para nada. Ahora espero») escribe varias cartas a su hijo, se habrían dado cuenta (creo) que no se podía llevar al cine de manera tan vacía, inerme, inane. Sin que nadie ni nada , ni los actores, ni sus personajes ni la ambientación, que de tan cuidada y atinada resulta plana, ni la composición escénica, transmitan algo. Solo frialdad inerte. Solo silencios que no te retumban ni en las entrañas ni en las sienes. Sin que ni Ana ni Tomás ni Antonio ni Isabel sean más que los hologramas en celuloide de criaturas que en el papel sientes atravesadas por rencores, sueños desesperados, esperanzas chiquitas; por el hambre, el frío, el sabor amargo de la achicoria, la enfermedad mala, la mala muerte, las mentiras que nunca son piadosas.

No es preciosa 'La buena letra'. Y si lo fuera, mal andamos, mal andaríamos, pues de ninguna manera se puede adaptar a Chirbes de forma preciosa cuando, fíjense cual sería su (c)rudeza literaria y vital, hizo retirar de las últimas ediciones un epílogo algo compasivo. Pues no creía en redención alguna.

Si les parece hermosa, desconfíen. No debería serlo.