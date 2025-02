Crítica de 'Con el agua al cuello': Padre no hay más que uno (5)

Begoña del Teso San Sebastián Jueves, 27 de febrero 2025, 07:04 Comenta Compartir

Apostaría cuarto y mitad de mi patrimonio a que algún día, y si la vuelta de Torrente no lo remedia, Santiago Segura adaptará a nuestra idiosincracia (o al menos a la suya) esta fábula familiar con su normativa estructura y su obvia moraleja de que papi no está del todo mal y nuestra hermana mayor (¡27 años más vieja que nosotros, gemelos de 9!) es bastante divertida y un puntillo malota.

No, no me parece mal. Ni hacerla ni verla ni adaptarla. Es una comedieta que no provoca daños colaterales, está interpretada tan ricamente (pero también, a ratos, en piloto automático) por quien fuera Batman y por la chica a la que admiramos en 'Cisne negro' y dirigida por una cineasta que nunca lo ha hecho del todo mal pero que, siempre tan elegante y formal como su madre Nancy, buena guionista no mala directora y relativamente divertida productora, aún carece (quizás porque no lo busque ni lo desee) de ese chisporroteo de genialidad que nos hace amarla menos que a otras cineastas tipo nuestra Coralie Fargeat de 'La Sustancia'. Dicho siempre desde el respeto a sus maneras y su genealogía, dado que también es hija de Charles Shyer que dirigió a Sarandon y Jude Law en el remake de 'Alfie'.

Yo diría que Hallie es mejor escribiendo que filmando. Como su madre. Pero tampoco es para mesarse los cabellos, 'Con el agua al cuello' es todo lo tontamente digna que se puede esperar. No mancha, no zarandea a nadie y está atractivamente manejada y resuelta. Como un 'Padre no hay más que uno' y esta vez es de L. A, galerista, su trabajo es su vida, no entiende nada de infantes, se da un aire al señor Scrooge y como él, será redimido mientras su esposa intenta, ingresada, zafarse de su afición a las pastillas.

Personalmente, le habría dado más caña al personaje de la hermana mayor. Pero esto no es, ay, una peli cañera.

