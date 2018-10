Las criaturas de Sandra Arteaga llegan a la Semana de Terror Sandra Arteaga. / MICHELENA ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 06:55

La sala de actividades de la Biblioteca Municipal se ha convertido en el hogar donde habitan los muñecos creados por la artista Sandra Arteaga. Criaturas únicas que no dejarán indiferente a los visitantes que se acerquen a este espacio. «Más que terror, la exposición emana ternura», señaló el director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, Josemi Beltrán, durante la presentación de la muestra. Hasta el próximo 11 de noviembre, el universo de esta polifacética artista se reúne en este espacio, que se convierte en una prolongación de su propio hogar.

«Imagino que para algunos será una especie de expopelícula de terror con criaturas espeluznantes y para otros una expopelícula de fantasía con criaturas adorables», admitió la autora, aunque el objetivo de su trabajo, dijo, es no dejar «indiferente» a nadie. «Para mí son seres que están vivos, cada uno es como si fuera mi diario personal», explicó. En la sala se recrean los escenarios de una casa, como un salón o un comedor en el que los muñecos adquieren vida propia, pintan, comen, leen y juegan. También hay fotografías y dibujos, «cada pintura es un microcuento». Sandra Arteaga reconoció que no trabaja con bocetos, sino que «todo va surgiendo». De hecho, sus creaciones siempre son únicas, «como las personas», por eso no suele hacer series.

'Fantasmías & AntepasadollS' es la primera exposición individual de esta artista, «una oportunidad única que me ha dado la Semana, a la que estoy muy agradecida». La muestra se completa con un escenario de teatro en el que se proyectan fragmentos películas e imágenes de la autora, con su propia banda sonora.