Patricia López Arnaiz, en una escena de 'Singular'. NUEVE CARTAS

Patricia López Arnaiz

Actriz
«Tengo cierta cautela con la popularidad»

La actriz estrena este viernes la película del director donostiarra Alberto Gastesi 'Singular', tras su impactante trabajo en 'Los domingos'

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:09

Desde por lo menos 'Ane' o '20.000 especies de abejas', la carrera de Patricia López Arnaiz (Vitoria, 1981) ha experimentado un ascenso en vertical ... y hacia arriba que ha eclosionado con su impactante papel en 'Los domingos'. Asegura que toda esta repercusión de la cinta de Alauda Ruiz de Azúa le llega, pero atenuada ya que estos días rueda en Portugal. Tampoco oculta que ante la popularidad «tengo cierta cautela». Hoy estrena 'Singular', la película del donostiarra Alberto Gastesi en la que interpreta a una mujer que se reencuentra en una casa aislada con su exmarido y a la vez, con un pasado que parecía resuelto, pero que la tecnología trae de vuelta al presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

