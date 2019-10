'Maléfica' lidera una horda de zombis hacia los cines españoles Captura de 'Maléfica'. Brujas, muertos vivientes, policías españolas en acción, reyes rebeldes o monstruos de colores llegan a las pantallas esta semana EFE Madrid Viernes, 18 octubre 2019, 02:10

La hechicera Maléfica vuelve para embrujar los cines españoles gracias a Angelina Jolie. Lo hace a la par que otra esperada secuela, 'Zombieland', mientras que el estreno español de la semana corre a cargo de Maribel Verdú y Aura Garrido, como dos inspectoras que deben resolver un crimen con tintes goyescos.

'Maléfica: Maestra del Mal' La villana por fin conoce su némesis

En 2014, la crítica y el público auparon 'Maléfica' al estrellato; un éxito que las ya veteranas Angelina Jolie y Elle Fanning pretenden reeditar de la mano de un nuevo realizador, Joachim Ronning ('Piratas del caribe'), y con una nueva incorporación al elenco: la magnética Michelle Pfeiffer en un papel de villana. 'Maléfica: maestra del mal' gira alrededor de la boda de la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson), y los típicos conflictos que un evento de esta magnitud desata en todas las familias, en este caso agravados por el carácter de la madre del príncipe (Pfeiffer) y de la propia Maléfica.

'Zombieland: Mata y remata' Los muertos vuelven años después

Incluso en un mundo postapocalíptico dominado por la locura hay esperanza. En 'Zombieland: Mata y remata', esa esperanza radica en el genial grupo de cazadores de muertos vivientes que en 2009, con la primera cinta, recaudó más de cien millones de dólares, y a quienes dan vida los laureados Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin.'Zombieland: Mata y remata' es la secuela de la comedia 'Bienvenidos a Zombieland', que vuelve a dirigir Ruben Fleischer. En esta ocasión, el grupo viajará a la Casa Blanca, donde tendrán que defenderse de nuevos zombis, más evolucionados.

'El asesino de los caprichos' Un criminal con ecos coyescos

En 'El asesino de los Caprichos', de Gerardo Herrero, Maribel Verdú y Aura Garrido se meten en la piel de dos inspectoras que deben investigar los misteriosos crímenes de un barrio de clase alta. Pronto descubren un patrón entre las víctimas: todas son coleccionistas de grabados de Goya y, al morir aparecen reproduciendo escenas de los 'Caprichos' del pintor. Completan el elenco de esta cinta Daniel Grao, Roberto Álamo y Ginés García Millán.

'The King' Al joven Enrique V le pesa la corona

El último novio de América, Timothée Chalamet («Call me by your name»), protagoniza 'The King', una cinta histórica basada en las obras de Shakespeare que refleja el camino hacia la madurez del joven Enrique V, un príncipe indisciplinado que, pese a sus reticencias y su deseo de vivir en libertad, debe asumir la responsabilidad de la corona. La cinta, que se estrenará en cines antes de hacerlo en la plataforma digital Netflix el 1 de noviembre, cuenta con la dirección de David Michôd y con las interpretaciones de Joel Edgerton, Sean Harris, Robert Pattinson y Lily Rose Depp.

'Retrato de una mujer en llamas' El anhelo del amor

En la Bretaña francesa del XVIII, dos mujeres viven su historia de amor. Céline Sciamma dirige 'Retrato de una mujer en llamas', la cinta ganadora a mejor guión en Cannes, una fábula romántica que habla de amor pero también de liberación femenina de la mano de las actrices Adèle Haenel y Noémie Merlant.

'Adults in the room' La crisis de Grecia según Varoufakis

La adaptación del libro del exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis por el director francés Konstantinos Costa-Gavras («El capital») convierte en farsa la tragedia de la crisis económica que sacudió Grecia. 'Adults in the room' relata, con un ritmo trepidante y una escenografía angustiosa, la negociación del gobierno de Syriza con las instituciones europeas, cuyas secuelas se mantienen vivas.

'Harvie y el museo mágico' Una lucha contra títeres aterradores

Harvie, un niño de 10 años inteligente y entusiasta, sueña con superar el último nivel de su videojuego favorito, con lo que espera conseguir el respeto de sus compañeros de clase y de su padre. Sin embargo, el final del juego es el comienzo de una aventura que devolverá la vida a las marionetas del museo y a una criatura peligrosa, contra la que deberá luchar.

'Primeras soledades' Estudiantes repletos de dudas

La directora francesa Claire Simon explora en su documental 'Las primeras soledades' las frustraciones, historias personales e intereses de un grupo de adolescentes de los suburbios parisinos.