Woody Allen, Will Smith y su clon y la española 'Lo que arde', en los cines
MARISA MONTIEL (EFE) Viernes, 11 octubre 2019, 00:37

Las acusaciones de abusos que alcanzaron a Woody Allen han retrasado su estreno casi dos años pero por fin llega a los cines 'Día de lluvia en Nueva York', una comedia romántica que se las verá en la cartelera con Will Smith y su clon en la futurista 'Geminis' de Ang Lee y con las españolas 'Lo que arde' y 'Abuelos'.

'Día de lluvia en Nueva York' Un Woody Allen incansable

A sus casi 84 años, Woody Allen, el maestro de la comedia romántica, vuelve al género donde ha cosechado gran parte de sus éxitos para contar la historia de dos jóvenes amantes universitarios que pasan un fin de semana de encuentros y desencuentros en el Nueva York que ha visto nacer y triunfar al cineasta.

Timothée Chalamet ('Call me by your name') y Elle Fanning ('Maléfica') protagonizan esta historia de amor acompañados de Selena Gómez, Diego Luna, Jude Law y Liev Schreiber.

'Gé́minis' Un clon de Will Smith capaz de ponerle en jaque

Henry Brogan (Will Smith) es un asesino a sueldo que, tras descubrir los secretos más oscuros del sistema, decide abandonar su trabajo, pero en ese momento es sorprendido por un misterioso joven que es un clon de él mismo 30 años más joven, por lo que comenzará una lucha encarnizada contra sí mismo.

Will Smith, Clive Owen y May Elixabeth Winstead se ponen a las órdenes de Ang Lee ('La vida de Pi', 'Borkeback Mountain') en 'Géminis', una cinta de ciencia ficción y acción.

'Lo que arde' Un exconvicto refugiado en el monte

El gallego Oliver Laxe se alzó con el Premio del Jurado de la sección Una cierta mirada de Cannes con 'Lo que arde', su tercer largometraje en el que cuenta la historia de Amador, un hombre recién salido de la cárcel por provocar un incendio, que regresa a su casa en los montes lucenses junto a su madre, su perra y sus tres vacas hasta que un incendio vuelve a arrasar con todo.

'Abuelos' Tres abuelos emprendedores toman el control de su vida

Tres amigos interpretados por Carlos Iglesias, Ramón Barea y Roberto Álvarez se ven en el paro con más de 50 años deciden reinventarse emprendiendo un negocio juntos. 'Abuelos' es la ópera prima de Santiago Requejo que quiere mostrar que el emprendimiento no son solo chicos menores de 30 años que intentan desarrollar en un garaje el próximo Facebook.

'Paradise Hills' Mujeres perfectas y oscuros secretos

'Paradise Hills' es una residencia de lujo a la que las familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean educadas para ser mujeres perfectas, pero la joven Uma (Emma Roberts) se niega a renunciar a sí misma y pronto descubrirá que el internado esconde un turbio secreto. La española Alice Waddington debuta con un guion de Nacho Vigalondo ('Colossal') .

'La luz de mi vida' El fin del mundo dominado por hombres

Casey Affleck hace las veces de hombre orquesta en 'La luz de mi vida', a cargo del guion, la dirección y de encabezar un reparto en el que le acompaña Anna Pniowsky para contar la historia de un padre y su hija ocultos en un bosque para refugiarse de un mundo postapocalíptico habitado por seres violentos, todos hombres.

'Abominable' Una amistad única entre un yeti y tres niños

El último trabajo animado de DreamWorks ('Shrek', 'Cómo entrenar a tu dragón') cuenta la historia de Yi, un adolescente de Shangay que un día se encuentra a un joven yeti en su azotea, le bautiza como Everest y, junto con sus amigos se embarca en una épica aventura para reunir a la criatura con su familia en el pico más alto del mundo.

'Noche de bodas' Un inocente escondite para una noche terrorífica

Cuando una joven (Samara Weaving) se casa con su nuevo y rico marido (Mark O'Brien) debe hacer frente a una tradición ancestral para todos los que se incorporan a esta excéntrica familia, formada por Adam Brody, Andie MacDowell y Henry Czerny, y que le llevará a participar en un juego letal por su supervivencia.