'Capitana Marvel' contra Clint Eastwood, duelo en la cartelera

Brie Larson, ganadora de un Óscar por 'La habitación', se convierte en la Capitana Marvel en la primera incursión del sello de Disney en el mundo de las superheroínas. Larson se las verá en la cartelera con un octogenario Clint Eastwood convertido en correo del narco en 'Mula'.

DC Cómics se adelantó en 2017 con el estreno de 'Wonder Woman', la primera superproducción con una superheroína al frente, pero Marvel aprovecha este 8 de marzo para lanzar su réplica, 'Capitana Marvel', con una Brie Larson renovada.

Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, la película se ambienta en la década de los 90, un periodo nunca visto en el universo Marvel. Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas de la galaxia cuando la tierra se ve atrapada en una guerra entre dos razas alienígenas.

Más de una década después de 'Gran Torino' (2008), Clint Eastwood vuelve a dirigir y protagonizar un filme. 'Mula', basada en una historia real, cuenta el caso de un octogenario horticultor y veterano de la guerra de Corea que se mete a trabajar para el cártel de Sinaloa.

Su experiencia como conductor y su avanzada edad lo hacen en idóneo para pasar inadvertido ante el agente de le DEA (Bradley Cooper) que le pisa los talones.

Emma Suárez es Raquel, una mujer en una encrucijada que necesita reunir 35.000 euros en 24 horas. A punto de conseguirlo, el banco en el que negocia un préstamo es atracado por una pareja (Nathalie Poza y Hugo Silva) que no imagina la que se le viene encima.

Después de 'Gernika' y 'Bosque de sombras' Koldo Serra dirige este thriller en el que la sororidad entre dos mujeres, atracadora y rehén, consigue cambiar el eje de un género típicamente masculino.

En las tierras altas del interior de Islandia, grupos ecologistas llevan años luchando contra los efectos nocivos de las multinacionales de aluminio que aprovechan el bajo precio de la energía geotérmica para abaratar su producción.

En ese hecho se inspiró el islandés Benedikt Erlingson para escribir 'La mujer de la montaña', una oda a la naturaleza y contra el capitalismo del derroche que convierte a una profesora de canto de 50 años en activista medioambiental y perpetradora de sabotajes clandestinos.

'Las herederas' es una película sobre dos mujeres maduras y lesbianas que mantienen una larga relación y ha supuesto un éxito sin precedentes para el cine de Paraguay, aunque es un espejo al que buena parte de la sociedad de aquel país sigue sin querer mirar.

La cinta dirigida por Marcelo Martinessi ha obtenido numerosos premios en festivales internacionales, entre ellos dos Osos de Plata en la última Berlinale: a la mejor actriz, Ana Brun, y el Oso de Plata Premio Alfred Bauer, además del Fipresci de la crítica internacional.

Un artículo publicado en el diario Le Monde inspiró a Hervé Mimran para escribir esta película. Era el retrato de un exalto directivo, Christian Streiff, víctima de un derrame cerebral en 2008 que tuvo que ocultar su enfermedad durante varios meses antes de ser despedido al descubrirse.

Fabrice Luchini se pone en la piel de ese hombre de negocios que se ve obligado a reaprenderlo todo.

Con 'cameo' de Donald y Melania Trump incluido, esta nueva comedia perruna se centra en uno de los populares corgis de la Reina Isabel II de Inglaterra.

Según la sinopsis de esta cinta de animación familiar, desde su llegada al palacio de Buckingham Rex vive una vida de lujo. Pero tras causar un incidente diplomático se verá forzado a vivir como un perro callejero.

Los Pirineos, originalmente conocidos como la frontera entre España y Francia, recibían dos tipos diferentes de invitados en 1939. Por un lado, todos aquellos ciudadanos catalanes que huían del régimen de Franco instaurado en España y buscaban amparo en el país vecino y, por otro, a aquellos judíos que tomaban la dirección contraria, huyendo de una Francia invadida por los Nazis. Les Unwanted de Europa habla sobre dos de estos viajes -uno realizado por un soldado español, y otro por el filósofo Walter Benjamin- separados por un año de diferencia, donde los personajes tratan de encontrar un nuevo lugar en el que comenzar de cero.