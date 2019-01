Gipuzkoa aúpa a los 'Campeones' al número uno de la taquilla

La bajada del IVA «apenas se ha notado» en la taquilla

Se reclamó insistentemente durante años, pero cuando finalmente la bajada del IVA para los cines se hizo realidad el pasado mes de julio, y pasó del 21% al 10%, el efecto no se notó demasiado, como ya expresaron en estas páginas los exhibidores. Entonces podía ser un poco pronto para apreciarlo, pero ahora la sensación no es distinta:«La bajada de precio ha sido pequeña y la gente no ha tenido la percepción de que los precios han disminuido», expresan. En su día algunos de los cines no repercutieron en la entrada la subida del IVA, así que ahora tampoco la bajaron muy significativamente, entre 20 y 80 céntimos según los casos. Yparece que el público se olvidó pronto del asunto. Otro de los conflictos del año, la negativa de los cines a estrenar 'Roma' por ser un producto destinado a la plataforma de Netflix, no va a cambiar de momento:«Entendemos que es la postura más lógica para defender la venta de 112 días», que separa el estreno en cines de la difusión en plataformas y DVD.