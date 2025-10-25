Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jeremy Allen White, en el papel de Bruce Springsteen, en una escena de la película.

Bruce Springsteen en su noche más oscura

La película 'Deliver Me From Nowhere' se queda a medio camino en su intento de capturar la crisis del músico que le llevó a grabar 'Nebraska'

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cuando Bruce Springsteen empezaba en la música, un día intentó colarse en Graceland, pero fue interceptado por un guardaespaldas. «Poco tiempo después, Elvis murió y ... nunca entendí como podía haber acabado tan solo alguien que había cantado aquellas canciones de amor», contó el propio rockero años más tarde. Al acabar en 1981 la gira 'The River', Spring-steen es una bomba emocional de relojería, cebada por una infancia traumatizada, una irreprimible tendencia a huir del compromiso y un vértigo ante el abismo de convertirse en una megaestrella en manos de la industria y sin ningún control sobre su imagen y su carrera.

