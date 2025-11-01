No vuelven; no se fueron

Tenemos Mexi-Maxicráneos en el paseo frente al río y la plaza de Don Ramon María Labayen. Tenemos tanatorio-crematorio nuevo en las afueras cercanas. ... Más exactamente en el maravilloso edificio de lo que fue la planta embotelladora de Coca Cola, en el 55 de la Avenida de Rekalde. Con salas de tanatopraxia y salas de velación (alguna de ellas VIP, ¿quién dijo que la muerte nos iguala todos?)

Mexi-Maxicráneos y el Grupo Albia abriendo tanatorio nuevo. ¿Qué más podemos pedir para empezar La Horrorosa 36? Pues una noche japo como la de hoy, con muchas colegialas con falda plisada dentro. Pues una charla con el dire más torero del horror patrio, Paco Plaza en una casa de cultura pegadita a un macro centro gastronómico. Pues un filmazo que nos forzará a leer dos relatos de la reina argentina del pasmo que hoy habita en Australia, justo en el territorio del demonio de Tasmania, excelsa criatura que se está auto extinguiéndose porque su mundo se acaba (sic, ha desarrollado la especie un cáncer en la cara) y mejor el suicidio consentido y consensuado que acabar malamente. La escritora es, faltaría más, Mariana Enríquez y la película, increíble, 'La virgen de la tosquera'. Una vez más, amigos, desconfiad (O no) de los perros sin dueño. Y de las adolescentes que echan su sangre menstrual en tu bebida.

No hay mejor manera de comenzar la 36 que sin quitarse todos los potingues con los que ayer te pringaron tan guapamente la cara en la sesión de maquillaje del SuperAmara de Riberas de Loiola. Mejor no nos desmaquillamos. Si lo hacemos acaso comprobaremos que se nos caen las mejillas a trozos. O que no nos reflejamos en el espejo (eso estaría bien). Empieza la 36 tras los fastos del estreno de 'Gaua'. Recordad, los muertos no vuelven, no. Porque, lo sabemos, nunca se han ido.