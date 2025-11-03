Yo quiero ver la película

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:27

En el Principal suceden a diario cosas que no acontecen en ningún otro rincón del orbe (des)conocido. Ejemplos, el 'Drácula' de Besson (para el ... que se agotaron las entradas a las pocos horas de ponerse a la venta) casi supera en la puntuación popular a, pásmense, 'Gaua' de Paul Urkijo. A más de más, hubo quien salió de la proyección diciendo que le había erotizado y excitado sobremanera. Increíble. Acaso eso tenga algo que ver con el hecho de que en el ambigú, atendido por Iñaki, Aintzane e Izaskun del café Victoria Berri, sea la Cocacola con tope de azúcar la bebida más solicitada mientras que fuera de nuestra guarida ha bajado brutalmente su consumo; la gente 'normal' se ha pasado a la zarzaparrilla Zero. Y sin cafeína. Pobriños...

