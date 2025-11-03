Comenta Compartir

En el Principal suceden a diario cosas que no acontecen en ningún otro rincón del orbe (des)conocido. Ejemplos, el 'Drácula' de Besson (para el ... que se agotaron las entradas a las pocos horas de ponerse a la venta) casi supera en la puntuación popular a, pásmense, 'Gaua' de Paul Urkijo. A más de más, hubo quien salió de la proyección diciendo que le había erotizado y excitado sobremanera. Increíble. Acaso eso tenga algo que ver con el hecho de que en el ambigú, atendido por Iñaki, Aintzane e Izaskun del café Victoria Berri, sea la Cocacola con tope de azúcar la bebida más solicitada mientras que fuera de nuestra guarida ha bajado brutalmente su consumo; la gente 'normal' se ha pasado a la zarzaparrilla Zero. Y sin cafeína. Pobriños...

Pasan cosas en la calle Mayor impensables hasta en la 42 con Broadway. Nada más comenzar la proyección del ya mentado 'Drácula' apareció en las escaleras una muchachita de aire frágil. Sin zapatos, solo con calcetinitos tipo Hello Kitty', vestida a lo 'Lolita' japonesa. Con un hilo de voz interpeló a los organizadores de la Semana: Perdón, pero la gente está hablando mucho. Gritando. La taquillera, la administradora jefa y la presentadora, se miraron incrédulas ¿Y? respondieron. No me dejan ver la película Así son las cosas aquí. Ya has visto el guirigay, el tifosio, de la presentación. Pero esto es una sala de cine, susurró ella. Sede de una semana de terror donde el desmadre es ley, contestaron. Pero es que yo quiero ver la película replico con su vocecita de muñeca asustada. Los que están gritando también, le dijimos. Quieren verla... a su manera. La 'Lolita' parecía un fotograma congelado, no se movía de lo alto de las escaleras. Se le ofreció devolverle el dinero de su entrada. Inmutable, arrastró sus piececitos hasta el anfiteatro. ¿Acabaría engullida por la masa del Principal? ¿Erotizada talvez?

