Todos quieren esa brújula

Impresionante, Tom y Jerry producidos en la Gran China y estrenados en olor de multitudes en el Festival Internacional de Shanghai. Impresionante. Porque también la ... distribución a las salas de todo el planeta está en manos de, Wuzhou Films, filial de Wanda Group, una de las compañías más poderosas del orbe. Con sede en Pekín posee la cadena de cines más grande del mundo.

Tom y Jerry son chinos por mucho que también aparezca en pantalla el logo de la Warner Bros. Chinos. Nada que objetar. Todos acabaremos siendo súbditos del Gran Dragón. Además, no nos pongamos nostálgicos recordando a sus creadores allá por 1940, Hanna y Barbera. Nunca les han preocupado demasiado la patria o la bandera, por muy yanquis que parecieran, al gato y al ratón que rivalizaron con Silvestre y el canario Piolín en carreras, golpizas y catástrofes. En 1963, lo crean o no, sus dibujos se producían en ¡Checoslovaquia!

Además, qué carajo, hay gente buena detrás de esta producción china; el director Zhan Gang tiene experiencia probada en esto del cine. En animación y en películas con criaturas de carne y hueso. También ha sido actor. A su lado ha estado Paul Griffin que trabajó en la Industrial Light & Magic de George Lucas donde inclusó inventó herramientas que hicieran más fluido el movimiento de los seres animados. Paul se encargó de la animación de los efectos visuales de dos 'Star Wars' así que un respeto a este Tom y a este Jerry chinos porque están hechos por gente muy válida que a su vez respeta traviesamente esa tendencia de los dos a meterse en líos morrocotudos a velocidades que dejarían sin aliento al Correcaminos.

Eso sí, con la animación digital pasa como con los CDs. Algunos preferimos la gloriosa suciedad 'frita' del vinilo. Y del dibujo a mano. Pero hasta en eso han pensado en China. En la peli hay trocitos a lápiz. Gracias. 'Xiexie'. Thank you.