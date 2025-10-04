Puerta falsa, no abrir

Mira que son buenas las referencias presentadas por Park Joong Eun, cineasta nacido en Seúl y criado en Chicago que firma sus trabajos como Kogonada ... en homenaje a Kogo Noda, guionista que colaboró con Ozu en prodigios como 'Cuentos de Tokio'.

Kogonada es un artista y un ensayista visual que ha sido comandado por el mismísimo British Film Institute para elaborar documentales sobre, por ejemplo, el cine de Hirokazu Kore-eda. Realizó igualmente tres magníficos estudios sobre la estética de un autor que en esta esquina del periódico amamos sobremanera, Wes Anderson.

Mira que habiendo sido reclamado por Cannes para ser miembro de su jurado y premiado en Sundance, grandes y poderosas resultaban las referencias que nos lanzó para que entendiésemos y gozasemos más de este viaje atrevido y maravilloso. Dijo que había manejado al filmarlo las sensaciones que le produjeron 'El castillo ambulante' de Miyazake y aquel 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' de Grondy que aquí alguien, puesto de algo hasta las cejas, tituló '¡Olvídate de mí!'

Aveces las referencias, hasta las más buenas, no sirven para nada ni te llevan a ninguna parte. 'Un gran viaje atrevido y maravilloso' fracasa casi totalmente, es una película ambiciosa, más bien arrogante que no tiene claro ni su punto de partida ni su recorrido y mucho menos a dónde quiere llegar. A veces es naif y otras te exaspera/desespera. Ampulosa, azucarada. Kogonada dirige con distinción, refinamiento y estilo. Pero como lo que cuenta es tan tonto (pido perdón al guionista, bien experimentando en series) hasta eso juega en su contra. Como afirmó Richard Brody, crítico del 'New Yorker', a esta película tonta le habrían venido mejor unas maneras de realización más vulgares.

Malditas sean las buenas referencias, malditas.