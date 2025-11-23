Crítica de 'Alpha': Polvo eres, mármol serás

Cuanto más la veo (ya son tres veces y guardo con copia de seguridad un link de visionado) menos entiendo por qué la masacraron de ... tal manera cuando se estrenó en Cannes. La pulverizaron. Menos mal que algunos acudimos a recoger los pedazos.

Fuimos los de siempre. Quienes amamos las películas que de tan arriesgadas pueden resultar, no lo niego, inciertas, confusas. Esas que, como acertó a decir 'El Contraplano', revista digital, abren tantas puertas que olvidan (o acaso es que no quieren) cerrar unas cuantas.

La rescatamos los que siempre nos inclinaremos ante la directora de 'Crudo' y 'Titane'. Aquellos a quienes nos gustan esa clase de fieras cinematográficas que lo mismo se marcan un plano secuencia de cinco minutos con 400 personas dentro (¿lo recuerdan?, fue uno de los más esplendoros momentos de aquella Palma de Oro de 2021) y en la siguiente ocasión en que nos encontramos nos propone un maravilloso juego continuado de planos y contraplanos cargados de contención, filmados con una cámara que mira desde una distancia corta y cercana a las criaturas que habitan un filme de trágica belleza y hermosísimo espanto, donde las leyendas bereberes se cruzan con los chutes de adrenalina para traer desde la muerte a quien no quiere ser despertado. Pero ya se sabe, ya lo dice una de esas criaturas, 'Amar demasiado enloquece'. Y Alpha, su madre sin nombre y su tío Amin se quieren demasiado. Y de nuevo aciertan en 'El Contraplano' cuando escriben que los tres forman una familia tan frágil como resistente y se cuidan de tal manera que se hieren.

La rescatamos. Por bella. Por herida. Por valiente. Por esos cuerpos que el virus petrifica. Por el viento rojo, Ahora es su turno, ámenla.