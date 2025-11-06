De aquí no pasarás

Érase una vez un crítico cinematográfico de ratón inalámbrico de hierro. Duro como el pedernal. Serio. Ilustrado. Mil y una vez había sido tentado por ... los demonios del Cinematógrafo que le ofrecían incontables placeres. Ni siquiera le pedían a cambio su alma, su alma de hielo. Solo querían conseguir que riese, llorase o se estremeciese con una película. Que disfrutase. Corrían entre los diablos cientos de apuestas, ¿quién doblegaría su cerviz, qué ángel oscuro lograría que fuera feliz en una sala, tontamente feliz? Aunque solo fuera una vez. Ninguno había ganado el desafío.

Aquel crítico era inmune a cualquier gozo fílmico. No reía en las comedias, no lloraba en los dramas y no pasaba miedo en las de miedo (que no veía).

Estaba en Donostia. No había venido ¡No! a la Semana. Era ponente en un congreso internacional. La color pálida por tantas horas pasadas en las tinieblas de las salas, tuvo, empero, que acercarse al Principal. Otros congresistas, más chisgarabises que él, sí deseaban gozar entre los muertos (algunos, de risa; otros de verdad). Fue curioso ver cómo se aproximaba con sus camaradas investigadores hasta la puerta del teatro y cómo, mientras los otros traspasaban el umbral dispuestos a todo, él se paraba en seco. No se atrevió a entrar. No pertenecía a La Horrorosa. Imperturbable, volvió sobre sus pasos. Los diablos habían vuelto a perder.