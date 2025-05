Misteriosa es la mirada del flamenco en un Cannes sin luz

Para cuando Cannes, Cannes La Bocca, Ranguin, La Bosquet, Mandelieu, Juan Les Pins y Antibes se quedaron sin luz, sin energía eléctrica, sin conexiones a ... las diez de la mañana por causa de un sabotaje que dejó esos lugares (incluso la villa La Californie donde viviese Picasso y los bistros entregados al placer de la absenta) desnudos electrónicamente, el chileno Diego Céspedes ya llevaba unas horas sabiéndose y sintiéndose el ganador de la sección Un certain regard con su La misteriosa mirada del flamenco, una coproducción entre su país, Francia, Italia, Bélgica y España cuyo argumento, extraído sin más de las páginas oficiales del Festival International du Film ya augura una obra diferente a muchas otras pero con ocultas e inesperadas conexiones con otras también riesgosas como podrían ser 'Romería' de Carla Simon o 'Alpha' de Julia Ducornau.

Leer esa sinopsis es sentirse atrapada de cuajo: A principios de los 80, en el desierto chileno, Lidia, de once años, crece en el seno de una amorosa familia queer empujada al borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro.

Todos afirman, con razón, que es un western, un western habitado por mujeres trans de pura bravura. Un western rugoso con toques de fantasía y magia en el que su autor no busca la perfección sino, son sus palabras,una 'obstinación sin miedo por existir'. Diego dedicó su premio, horas antes del gran apagón a 'nosotros y los nuestros; los maricones, las trans y esas locas que están conmigo'.

Diego Céspedes es uno de los nuestros. Antes de ser aclamado en el Teatro Debussy el viernes al atardecer, había conquistado, ya en 2018, las salas de Tabakalera durante el Zinemaldia. Su corto 'El verano del león eléctrico', otra fantasía hermosa, otra fábula luminosamente triste sobre una muchacha que va a casarse con un hombre, extraño profeta que, dicen, electrocuta a quienes le tocan, ganó el premio de la sección Nest, esa que programa y discute las obras de estudiantes de cine llegados a Donostia desde medio mundo y más allá. Después,'El verano del león eléctrico'¡ fue galardonado en Sundance.

Miran extraños los flamencos en un Cannes donde ya ha anochecido y donde todas las películas que pueden interesarnos, tienen desde hoy la distribución asegurada en nuestras salas. Llegará ' A Simple Accident', la Palma de Oro,llegará la portentosa 'Agente secreto' de Kevblar Mendoça. Y también el filme rodado con las imágenes y los audios enviados desde Gaza por la reportera a la que mató un misil israelí. Se llamaba Fatima Hassouna y la película es Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Cannes, aunque sin luz, ilumina el resto de la temporada cinematográfica del mundo. Tanto en los otros festivales como en los cines de nuestros barrios, pueblos y ciudades.