Mejor un mensaka

'La historia de Souleymane' se estrenará en las mejores pantallas, las más cercanas a nuestra casa, el 30 de abril. Compitió en Cannes, acaparó ... un puñado de premios y triunfó en la gala del Cine europeo. Allí, su protagonista, un muchacho guineano que no llegó a Francia precisamente en un vuelo de Air France y aprendió el oficio de mecánico en Amiens, arrebató el galardón al mejor actor a, nada más y nada menos, a Ralph Fiennes y Daniel Craig. El mismo día que el filme se proyectó en el teatro Debussy de la Costa Azul, las autoridades rechazaron la petición de asilo y papeles de su intérprete, Sangare.

Alrededor de 'La historia de Souleymane' el miércoles se debatió fogosamente sobre el tema de la precariedad a domicilio, sobre esas plataformas de reparto que emplean a quienes pocas o ninguna posibilidad tienen de acceder a otro tipo de trabajo, sobre las zonas oscuras de la Ley Riders, sobre los sesgos usados por quienes desde arriba o desde las tinieblas programan y gobiernan el algoritmo que decide quién reparte, cuándo, cómo, cuánto y a cuánto. Ese algoritmo que también te 'desconecta', eufemismo atroz, metáfora feroz de que te echan a la puñetera calle, que te despiden, que te vuelvas con tu bici a tu piso patera. En el debate aparecimos también nosotros, los clientes finales que cuando calificamos con un click el servicio recibido jugamos a veces a ser dioses vengativos. Pincha una sola estrella en el panel de 'satisfacción' y acaso estés desconectando a alguien que te ha traído la pizza bajo la lluvia.

Azuzados, espoleados por 'La historia de Souleymane', los espectadores descubrieron que existen otras plataformas de reparto que no son amarillas ni estan 'uberizadas'. Cooperativas de 'riders' que trabajan no solo dentro de la legalidad y la ética sino como socios de un proyecto ilusionante. No hay aún ninguna en Gipuzkoa. En Iruña está Ziclo-P. En Barcelona Mensaka. En Madrid, La pájara.