Lluvia de estrellas

Los horrorositos apreciamos como se merece al festival grande, al SSIFF, al Zinemaldia pero hay que reconocer que mientras ahí se baten el cobre y ... luchan a brazo partido para que las más rutilantes estrellas de la pantalla y la cinematografía vengan a Donostia, los seres más oscuros y sorprendentes se matan por formar parte de la Semana de Cine Fantástico y de Terror (SCFT/FBZA en sus siglas bilingües). No es chulerí ni vamos de 'sobraos' en la 36. Hay pruebas. Ostentosas. Sorprendentes. Estentóreas incluso. Pasamos a relatarlas.

Conocido es el hecho de que el actor afro finlandés Kheba Tourey, de la película 'The Creeps' pasaba por aquí (es tan fácil pasar por Donostia desde Helsinki...) y decidió acercarse a la inauguración Menos vox populi resulta que Jason Hoffs, el productor de 'Al filo del mañana', con Tom Cruise e inspirada en una novela de Hiroshi Sakurazaka, tenga piso en Donostia donde pasa seis meses al año. Cuando Jason, uno de los hombres de confianza de Spielberg, supo que la Semana estrenaba 'All You Need is Kill', versión manga de la obra de Hiroshi, no dudó en acercarse a la organización de la SCFT/FBZA para pedir verla. Por supuesto, fue invitado a la proyección. Quedó encantado. Tanto que se unió a la cena celebrada en el Sankaku de Reyes Católicos con Prim. Allí compartió delicias de la gastronomía del Imperio del Sol Naciente con otras dos criaturas bien importantes que igualmente habían solicitado la gracia de formar parte de la legión de criaturas que mueren y matan por el anime, la fantasía y el espanto. Hablamos de Koichi Kawase y Saya Kawakami, pareja que lidera la compañía Xenotoon Inc. Viajaban por Europa cuando supieron del estreno de su 'Make a Girl' en el VE. Decidieron venir. Pillaron habitación en el Cristina y vivieron la Semana. Las estrellas, sí, se auto invitan a La Horrorosa.