Posado de los intérpretes de 'LocaMente'
Crítica de cine | 'LocaMente'

'Inside out' a la italiana

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:03

No, el título de este comentario no es muy original. En cuanto pillas de qué va la nueva película del autor de 'Perfectos desconocidos', la ... amarga comedia loca que versionarían no solo Álex de la Iglesia sino hasta en Azerbayán (sic), te das cuenta de que es como 'Del revés', esa maravilla animada de Pixar donde emociones como Alegría, Tristeza, Ira, Miedo, Asco más Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento conviven (o no) en la cabeza de una niña que pronto será adolescente. En el filme de Genovese son las distintas personalidades que habitan dentro de Piero y Lara, la romántica, la racional, la insegura y la pasional, las que se pelean entre sí para que su cita a ciegas salga lo mejor (o lo peor) posible.

