'Inside out' a la italiana

No, el título de este comentario no es muy original. En cuanto pillas de qué va la nueva película del autor de 'Perfectos desconocidos', la ... amarga comedia loca que versionarían no solo Álex de la Iglesia sino hasta en Azerbayán (sic), te das cuenta de que es como 'Del revés', esa maravilla animada de Pixar donde emociones como Alegría, Tristeza, Ira, Miedo, Asco más Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento conviven (o no) en la cabeza de una niña que pronto será adolescente. En el filme de Genovese son las distintas personalidades que habitan dentro de Piero y Lara, la romántica, la racional, la insegura y la pasional, las que se pelean entre sí para que su cita a ciegas salga lo mejor (o lo peor) posible.

Según 'Variety' lo realmente malo de 'Locamente' es que sus protagonistas carecen de la 'química intelectual' que haría que, quién sabe, nos enamorásemos de ellos mientras parece que ellos se están enamorando. Ciertamente, valen más bien poquito. Entre otras cosas porque quienes les roban los planos y las frases más ingeniosas del guion son precisamente las reencarnaciones en actores de carne y hueso de sus personalidades. Por cierto, los discursos sobre el sexo, el amor, el fútbol, el café, el helado de pistacho, el PCI y otras lindas mandangas están escritos por cinco libretistas ¡cinco! Cada uno a la búsqueda de la sentencia que apabullará a los demás. Por cierto 2: dichos discursos suenan algo rancios y ha mucho que, creo, se quedaron fuera del tiempo y de las últimas hipótesis y especulaciones sobre qué hacen juntos hombres y mujeres desde el alba del antropoceno.

Se ve (se 'escucha', hablan más que en una película argentina...) a gusto y hará buena taquilla pero su puesta en escena es mínima (se siente la cuarta pared...) y sus teorías están muy sobadas (creo).