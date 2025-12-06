Herman gana, Freddie pierde

Correcta. Mucho. En exceso incluso. No se permite, porque quizás ni siquiera se le pasó por la imaginación hacerlo, ninguna veleidad formal con la cámara, ... la banda sonora, la puesta en escena, la composición o el montaje. Es la película de corte más clásico de toda la cartelera, donde brillan las audacias de, por ejemplo, 'Flores para Antonio' o 'Ciudad sin sueño'.

Digna. Muy digna. Revestida de una dignidad un poco excesiva en los parlamentos y en el silueteado de los personajes; esa prestancia arrogante en la que te envuelves cuando crees que estás tratando un tema que supera todos los límites y descubre al espectador algo fortísimo. Algo como que acaso los vencedores se crean moralmente superiores por el simple hecho de que ganaron y nadie les juzgará (jamás) por sus crímenes contra la Humanidad.

Cree el director guionista que nos cuenta algo que aún no sabíamos. Y sí lo sabíamos. Exactamente desde 'Noche y niebla' de Resnais. Incluso antes, desde 'El último escenario', 1947, obra de polaca prisionera en Auschwitz, Wanda Jakubowska. Desde entonces a 'Shoah', 'El hijo de Saúl' o 'La zona de interés'.

Cree Vanderbilt que nos va asombrar al mostrarnos el Mal en su estado puro. Creyó el psiquiatra que escribió el libro adaptado por esta película que había logrado penetrar en la mente de quien si el Reich hubiese durado mil años habría sido el magno cónsul en el que el emperador tenía puestas todas sus complacencias. Creía el psiquiatra que había dialogado con el Mal y salido indemne.

Curioso, es un actor quien, con su presencia, con su físico (mejor sería tal vez escribir 'fisicidad') destruye esas fantasías. Crowe (Göring) se zampa al torpe Rami Malek (el psiquiatra). Sí, el Mercury de 'Bohemian Rapshody'.