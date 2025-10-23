Crítica de 'La vida de Chuck': Vaya par de moñas

Lo sospechábamos. Desde hacía tiempo. Más o menos desde que declaró que la versión de su 'El resplandor' que había hecho Kubrick era horrible. Lo ... sospechábamos. Por mucho que le guste ese pedazo de peliculón altamente desasosegante que es 'La mesita del comedor', el autor de 'Carrie', 'Salem´s lot', 'Cujo', 'Christine' o 'Cementerio de animales' puede ser un moñas.Y el cineasta Mike Flanagan, también. Aunque haya firmado 'La maldición de Hill House' y. 'Doctor Sueño'.

Moñas igualmente los espectadores del festival de Toronto que el año pasado le concedieron a esta peliculeta su premio del público. E igual de moñas los hasta ahora fantásticos fans del festival de Sitges que la vieron entre lágrimas. A esta sandez, mezcla de 'Forrest Gump' (vean la ilustración de la portada de la reedición del relato corto en el que se basa) y 'La La land' (el puñetero bailecito...) los acólitos de la Semana de Terror de Donostia la hubiésemos triturado-machacado. Y los del FANTde Bilbao espero que también.

Y mira que empezar empieza bien. De hecho, ese arranque es bueno, muy bueno y ¿qué quieren? hasta pudiera ser que a ustedes les recordarse 'Melancholia' de Lars von Trier. Pero pasado ese instante soberbio, se precipita hacia la tontería supina autoayudesca, mindfulness etcétera, etcétera, etcétera por más que King, Flanagan, su director de fotografía, los Newton Brothers, (que no son hermanos y aprendieron a hacer música de cine con Danny Elfman y Hans Zimmer) y casi toda la Vía Lactea crean e insistan en que es un filme maravilloso, brillante y luminoso. Amén de 'inspirador', palabras todas que dan un miedo atroz, mayor que el pavor que puede provocar el espanto oculto en la cúpula de la casa de Chuck.

'Contengo multitudes' es la frase clave del filme. Mentira, 'Soy un puñado de moñas'.