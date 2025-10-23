Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de la película.
Cine

Crítica de 'La vida de Chuck': Vaya par de moñas

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:49

  • Dirección y guion: Mike Flanagan.

  • Fotografía: Eben Bolter.

  • Música: The Newton Brothers.

  • Intérpretes: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mark Hamill.

  • Cine: Urbil.

  • Duración: 115 minutos.

Lo sospechábamos. Desde hacía tiempo. Más o menos desde que declaró que la versión de su 'El resplandor' que había hecho Kubrick era horrible. Lo ... sospechábamos. Por mucho que le guste ese pedazo de peliculón altamente desasosegante que es 'La mesita del comedor', el autor de 'Carrie', 'Salem´s lot', 'Cujo', 'Christine' o 'Cementerio de animales' puede ser un moñas.Y el cineasta Mike Flanagan, también. Aunque haya firmado 'La maldición de Hill House' y. 'Doctor Sueño'.

